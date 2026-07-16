2026-07-16, 19:31 Damian Klich/BN

Fot. ilustracyjna

Zwłoki mężczyzny przy bloku na ul. Przyjaznej na bydgoskich Wyżynach znaleźli pracownicy firmy porządkowej podczas koszenia trawy. Od razu zawiadomili policję o zdarzeniu.

O tym tragicznym znalezisku policjanci zostali poinformowani w czwartek po godz. 15. - Funkcjonariusze przeprowadzili czynności procesowe, ciało zostało zabezpieczone do sekcji - mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów.



Jednym z kluczowych elementów będzie ustalenie tożsamości mężczyzny. - W tej sprawie będzie prowadzone postępowanie, które wyjaśni przyczyny i okoliczności śmierci - dodaje.



O postępach śledztwa będziemy Państwa informować.



Jako pierwszy o sprawie poinformował portal TVP 3 Bydgoszcz.