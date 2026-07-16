„Zwolennicy Putina odwracają się od niego, to doprowadzi do skrócenia wojny” [Wieści ze Wschodu]

2026-07-16, 20:23 Michał Słobodzian/BN

Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

Przerwy w dostawach prądu, braki paliwa, realna obawa o własne życie - w kolejnych „Wieściach ze Wschodu” Michał Słobodzian i Maciej Jastrzębski, zagraniczny korespondent Polskiego Radia, rozmawiali między innymi o sytuacji na okupowanym przez Rosję Krymie.

- Mieszkańcom brakuje prądu, paliwa, często zdarza się wyłączanie internetu i telefonii komórkowej - informuje Maciej Jastrzębski. - W niektórych przypadkach ludzie na Krymie mają kłopoty z dostępem do wody i do produktów spożywczych, szczególnie w tych miastach, które są oddalone na przykład od mostu Kerczeńskiego czy od portu w Kerczu, które są głównym źródłem zaopatrywania z Rosji kontynentalnej - dodaje.



Znawca Wschodu informuje, że mieszkańcy Krymu codziennie słyszą eksplozje dronów i innych pocisków wystrzeliwanych przez ukraińskie wojsko.



Zdaniem Macieja Jastrzębskiego zwolennicy Władimira Putina odwracają się od niego, spadają mu też sondaże, co doprowadzi do skrócenia wojny. Z tego powodu jest zmuszony do znalezienia jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. - Wyjściem dla niego jest ogłoszenie jakiegokolwiek zwycięstwa, to może być nawet jakieś wymyślone, że wojsko rosyjskie osiągnęło założenia i cele, które wyznaczył Władimir Putin w grudniu 2021 roku - mówi korespondent Polskiego Radia. - Wtedy prezydent Rosji uzna, że wygrał wojnę, co oczywiście nie będzie prawdą - będzie to dla niego propagandowe wyjście z tej trudnej sytuacji - dodaje.

