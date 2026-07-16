Toruń: Radni PiS chcą kontroli PIP w szpitalu wojewódzkim. Krytykują też sposób powoływania rad okręgów

2026-07-16, 17:27 Michał Zaręba/BN

Sesja Rady Miasta Torunia/fot. Monika Kaczyńska/Archiwum

Toruńscy radni PiS zawiadamiają Państwową Inspekcję Pracy - wskazują na możliwe nieprawidłowości związane z organizacją pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Ponadto zajmą się projektem nowych zasad powoływania rad okręgów. Radni PiS mają zastrzeżenia do sposobu głosowania.

Radni PiS chcą kontroli PIP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu





Toruńscy radni PiS zawiadamiają Państwową Inspekcję Pracy. To odpowiedź na sygnały od personelu - głównie pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Klub wskazuje na możliwe nieprawidłowości związane z organizacją pracy. - Chodzi m.in. o brak przejrzystości w zakresie wynagrodzeń , pracownicy nie mają możliwości weryfikacji sposobu ich naliczania - mówi radna PiS Katarzyna Chłopecka. - To również niewystarczająca obsada personelu . Pomimo przebywania na oddziałach pacjentów zaintubowanych oraz wentylowanych mechanicznie, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych praktycznie nie mają realnej możliwości przejścia na umowę o pracę - dodaje.



Katarzyna Chłopecka wspomina także o naruszeniu prawa do urlopu wypoczynkowego . - Przełożeni samodzielnie wyznaczają terminy urlopów - dodaje.



Wcześniej medycy alarmowali m.in., iż braki kadrowe na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym miały być uzupełniane przez lekarzy, którzy w tym samym czasie pełnili dyżur na innym oddziale. Toruńscy radni PiS zapowiedzieli, że jeśli potwierdzą się nieprawidłowości, będą wnioskować o odwołanie dyrektorki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.



PiS krytykuje projekt nowych zasad powoływania rad okręgów w Toruniu