2026-07-16, 19:51 Michał Zaręba/BN

Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Sonia Kaps/Archiwum

Do Rady Miasta Torunia wpłynął wniosek o nadanie nazwy „Rondo Ofiar zbrodni UPA”. Chodzi o skrzyżowanie u zbiegu ulic Strzałowej i Łódzkiej na lewobrzeżu. Jak poinformował prezydent Torunia Paweł Gulewski, propozycja zostanie omówiona z przewodniczącym Rady Miasta.

Dopiero po tych uzgodnieniach zapadnie decyzja o dalszym procedowaniu wniosku.



- Mamy to szczęście, że jest Rada Dziedzictwa Kulturowego Torunia i historyków, w tym kontekście będziemy się posiłkowali ich opinią - mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.



Rondo dopiero powstaje. Wniosek złożyli przedstawiciele środowisk narodowych, w tym Młodzieży Wszechpolskiej.