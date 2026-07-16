Pożar lasu niedaleko poligonu w Małej Nieszawce. Do akcji skierowano samolot gaśniczy [AKTUALIZACJA]

2026-07-16, 15:32 BN

Fot. ilustracyjna

Pożar lasu wybuchł w Małej Nieszawce koło Torunia, blisko terenu poligonu, ok. godz. 14. Spaliło się około 500 metrów kwadratowych poszycia. Pożar został zlokalizowany - informuje Stanowisko Kierowania PSP w Toruniu.

Do działań skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej oraz samolot gaśniczy, który wspierał akcję z powietrza. Wbrew wcześniejszym informacjom, ogień nie pojawił się na terenie poligonu.



Jak poinformowała Polskie Radio PiK Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, pożar został opanowany. Trwa jego dogaszanie.