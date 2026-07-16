Woda i ścieki fair - zachęcają Włocławian do legalnego pobierania wody i odprowadzania ścieków

2026-07-16, 20:56 Radosław Jagieła/BN

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Woda i ścieki fair - pod takim hasłem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku w sezonie wakacyjnym zachęca mieszkańców do legalizacji stanu prawnego związanego z poborem wody i odprowadzaniem ścieków.

Akcja jest skierowana między innymi do mieszkańców, którzy korzystają z sieci bez umowy, mają uszkodzony lub pominięty wodomierz, zerwane plomby albo nieprawidłowo wykonane przyłącze. Mogą z niej również skorzystać osoby, które w ostatnim czasie nabyły daną nieruchomość i mają podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości.



- Trudno ich winić za błędy popełnione przez poprzednich użytkowników, poprzednich właścicieli - mówi Rafał Cygański, kierownik działu sprzedaży i rozliczeń we włocławskim MPWiK. - Oni taką nieruchomość nabyli w formie dziedziczenia czy zakupu. Wychodzimy specjalnie do nich, pomożemy im to zalegalizować bez żadnych konsekwencji - dodaje.



Abolicja będzie możliwa do 31 sierpnia. Przy ujawnieniu nieprawidłowości w kolejnych miesiącach, mieszkańcy będą musieli liczyć się z sankcjami. - W przypadku poboru wody jest to wykroczenie zagrożone grzywną do 5000 złotych - informuje Rafał Cygański. - W przypadku odprowadzania ścieków ustawodawca zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo i kara grzywny może wynieść nawet 10 000 złotych. Co więcej, w najpoważniejszych przypadkach ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK.



To piąta edycja akcji abolicyjnych. W poprzednich latach wzięło w nich udział blisko trzydziestu Włocławian.