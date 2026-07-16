Na pasach nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. Wypadek na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przejeżdżającemu rowerzyście. Do wypadku doszło na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Mężczyznę zabrano do szpitala.
Do szpitala trafił 41-letni rowerzysta, który został potrącony przez samochód na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Jak ustalili policjanci, na wysokości centrum handlowego 81-letni kierowca hyundaia na przejściu dla pieszych (z przejazdem dla rowerów) nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu rowerzyście.
Mężczyzna doznał urazu głowy. Ruch odbywa się już bez utrudnień.