Na pasach nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. Wypadek na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

2026-07-16, 13:31 JW

41-letni rowerzysta potrącony przez samochód na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy/fot. ilustracyjna, Pixabay

Kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przejeżdżającemu rowerzyście. Do wypadku doszło na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Mężczyznę zabrano do szpitala.

Do szpitala trafił 41-letni rowerzysta, który został potrącony przez samochód na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Jak ustalili policjanci, na wysokości centrum handlowego 81-letni kierowca hyundaia na przejściu dla pieszych (z przejazdem dla rowerów) nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu rowerzyście.



Mężczyzna doznał urazu głowy. Ruch odbywa się już bez utrudnień.