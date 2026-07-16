Kto w tym roku odsłoni swój autograf na ul. Długiej w Bydgoszczy? Zgłoś kandydata!

Bydgoska Aleja Autografów/Fot. bydgoszcz.pl

Do 14 sierpnia można zgłaszać kandydatów do Bydgoskiej Alei Autografów. Wybrane osobowości odsłonią swoje tabliczki na ulicy Długiej.

Zgłaszać można osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji Bydgoszczy i kształtowania jego pozytywnego wizerunku. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.



Od 2007 roku swoje podpisy w Bydgoskiej Alei Autografów odsłonili między innymi Irena Szewińska, Leonard Pietraszak czy też bracia Abramczykowie.