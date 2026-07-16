Kto w tym roku odsłoni swój autograf na ul. Długiej w Bydgoszczy? Zgłoś kandydata!

2026-07-16, 14:20  JW/MG
Bydgoska Aleja Autografów/Fot. bydgoszcz.pl

Bydgoska Aleja Autografów/Fot. bydgoszcz.pl

Do 14 sierpnia można zgłaszać kandydatów do Bydgoskiej Alei Autografów. Wybrane osobowości odsłonią swoje tabliczki na ulicy Długiej.

Zgłaszać można osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji Bydgoszczy i kształtowania jego pozytywnego wizerunku. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Od 2007 roku swoje podpisy w Bydgoskiej Alei Autografów odsłonili między innymi Irena Szewińska, Leonard Pietraszak czy też bracia Abramczykowie.

Region

Pojadą nad morze i w góry. Wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Pojadą nad morze i w góry. Wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

2026-07-16, 16:40
Były już wicekomendant CS WOT w Grudziądzu stanie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu

Były już wicekomendant CS WOT w Grudziądzu stanie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu

2026-07-16, 15:49
Pożar lasu niedaleko poligonu w Małej Nieszawce. Do akcji skierowano samolot gaśniczy [AKTUALIZACJA]

Pożar lasu niedaleko poligonu w Małej Nieszawce. Do akcji skierowano samolot gaśniczy [AKTUALIZACJA]

2026-07-16, 15:32
Uczył młodych jazdy quadem i motocyklami. Przez szereg nieprawidłowości sprawa trafi do sądu

Uczył młodych jazdy quadem i motocyklami. Przez szereg nieprawidłowości sprawa trafi do sądu

2026-07-16, 15:15
Na pasach nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. Wypadek na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Na pasach nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. Wypadek na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

2026-07-16, 13:31
Kąpielisko nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim zamknięte. Masowy zakwit sinic

Kąpielisko nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim zamknięte. Masowy zakwit sinic

2026-07-16, 12:58
Zakażenia salmonellą w Toruniu. Poznaliśmy pierwsze wyniki badań sanepidu

Zakażenia salmonellą w Toruniu. Poznaliśmy pierwsze wyniki badań sanepidu

2026-07-16, 11:22
Ratowali kobietę w ciąży na plaży w Kruszwicy. Pod jej opieką było troje dzieci

Ratowali kobietę w ciąży na plaży w Kruszwicy. Pod jej opieką było troje dzieci

2026-07-16, 10:13
Fryderyk Chopin spędzał tu lato. O Szafarni w Wakacyjnym przewodniku po regionie [zdjęcia]

Fryderyk Chopin spędzał tu lato. O Szafarni w „Wakacyjnym przewodniku po regionie" [zdjęcia]

2026-07-16, 09:32

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę