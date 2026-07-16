Znieważał uczestników Marszu Pamięci o Rzezi Wołyńskiej. 23-latek zatrzymany w Bydgoszczy [wideo]
Deportacja czeka obywatela Ukrainy, który w mediach społecznościowych nawoływał do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej oraz znieważał innych. Warszawscy policjanci zatrzymali go w Bydgoszczy.
- Obywatel Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych nagranie, zawierające publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa oraz wulgarne treści skierowane wobec uczestników Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej – informuje mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. - Natychmiast po uzyskaniu informacji o opublikowanym materiale, policjanci z Warszawy rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości autora nagrania oraz zabezpieczenia materiału dowodowego. Szybko namierzyli i zatrzymali w Bydgoszczy 23-letniego mężczyznę.
Obywatelowi Ukrainy postawiono zarzut publicznego nawoływania - za pośrednictwem mediów społecznościowych - do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia.
- W związku z charakterem popełnionego przestępstwa oraz towarzyszącymi mu okolicznościami mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – informuje policjant.