Znieważał uczestników Marszu Pamięci o Rzezi Wołyńskiej. 23-latek zatrzymany w Bydgoszczy [wideo]

2026-07-16, 11:57  MG
23-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w Bydgoszczy/fot. materiały policji

23-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w Bydgoszczy/fot. materiały policji

Deportacja czeka obywatela Ukrainy, który w mediach społecznościowych nawoływał do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej oraz znieważał innych. Warszawscy policjanci zatrzymali go w Bydgoszczy.

- Obywatel Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych nagranie, zawierające publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa oraz wulgarne treści skierowane wobec uczestników Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej – informuje mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. - Natychmiast po uzyskaniu informacji o opublikowanym materiale, policjanci z Warszawy rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości autora nagrania oraz zabezpieczenia materiału dowodowego. Szybko namierzyli i zatrzymali w Bydgoszczy 23-letniego mężczyznę.

Obywatelowi Ukrainy postawiono zarzut publicznego nawoływania - za pośrednictwem mediów społecznościowych - do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia.

- W związku z charakterem popełnionego przestępstwa oraz towarzyszącymi mu okolicznościami mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – informuje policjant.

23-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w Bydgoszczy/wideo: materiały policji

Bydgoszcz
23-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w Bydgoszczy/fot. materiały policji

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