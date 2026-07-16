Pojadą nad morze i w góry. Wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

2026-07-16, 16:40 Magdalena Gill

Fundacja Kaktus prowadzi mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na zdjęciu - ich absolwenci/fot. fundacjakaktus.pl

Na dziesięć wycieczek zabierze 255 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów bydgoska Fundacja Kaktus. Już w sierpniu planowana jest pierwsza podróż.

Wycieczki potrwają od jednego do kilku dni, a jedna z nich nawet ponad tydzień. Będzie można podróżować po regionie, ale też jechać nad morze, czy w góry. Niepełnosprawni i ich opiekunowie nie będą musieli za nie płacić.



Bydgoska Fundacja Kaktus zdobyła na ten cel 800 tys. zł dofinansowania w ramach programu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”. – To są wyjazdy nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla ich faktycznych opiekunów. Chodzi o odpoczynek także dla osób, które na co dzień zajmują się niepełnosprawnymi – tłumaczy Anna Leszczyńska, szefowa Fundacji Kaktus.



Jak dodaje, to oferta tylko dla mieszkańców naszego regionu i w przypadku osób z niepełnosprawnościami, warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia. W projekcie ponadto mogą wziąć udział tylko osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują opieki w codziennym życiu.



Pierwsza wycieczka odbędzie się już w sierpniu. Ci, którzy chcieliby podróżować z Kaktusem, powinni zaglądać na stronę Fundacji - TUTAJ, gdzie już pod koniec lipca ogłoszony zostanie pierwszy nabór. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wycieczki będą organizowane od sierpnia tego roku do listopada przyszłego.