Pojadą nad morze i w góry. Wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

2026-07-16, 16:40  Magdalena Gill
Fundacja Kaktus prowadzi mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na zdjęciu - ich absolwenci/fot. fundacjakaktus.pl

Fundacja Kaktus prowadzi mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na zdjęciu - ich absolwenci/fot. fundacjakaktus.pl

Na dziesięć wycieczek zabierze 255 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów bydgoska Fundacja Kaktus. Już w sierpniu planowana jest pierwsza podróż.

Wycieczki potrwają od jednego do kilku dni, a jedna z nich nawet ponad tydzień. Będzie można podróżować po regionie, ale też jechać nad morze, czy w góry. Niepełnosprawni i ich opiekunowie nie będą musieli za nie płacić.

Bydgoska Fundacja Kaktus zdobyła na ten cel 800 tys. zł dofinansowania w ramach programu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”. – To są wyjazdy nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla ich faktycznych opiekunów. Chodzi o odpoczynek także dla osób, które na co dzień zajmują się niepełnosprawnymi – tłumaczy Anna Leszczyńska, szefowa Fundacji Kaktus.

Jak dodaje, to oferta tylko dla mieszkańców naszego regionu i w przypadku osób z niepełnosprawnościami, warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia. W projekcie ponadto mogą wziąć udział tylko osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują opieki w codziennym życiu.

Pierwsza wycieczka odbędzie się już w sierpniu. Ci, którzy chcieliby podróżować z Kaktusem, powinni zaglądać na stronę Fundacji - TUTAJ, gdzie już pod koniec lipca ogłoszony zostanie pierwszy nabór. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wycieczki będą organizowane od sierpnia tego roku do listopada przyszłego.

Relacja Magdaleny Gill

Region

Były już wicekomendant CS WOT w Grudziądzu stanie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu

Były już wicekomendant CS WOT w Grudziądzu stanie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu

2026-07-16, 15:49
Pożar lasu niedaleko poligonu w Małej Nieszawce. Do akcji skierowano samolot gaśniczy [AKTUALIZACJA]

Pożar lasu niedaleko poligonu w Małej Nieszawce. Do akcji skierowano samolot gaśniczy [AKTUALIZACJA]

2026-07-16, 15:32
Uczył młodych jazdy quadem i motocyklami. Przez szereg nieprawidłowości sprawa trafi do sądu

Uczył młodych jazdy quadem i motocyklami. Przez szereg nieprawidłowości sprawa trafi do sądu

2026-07-16, 15:15
Kto w tym roku odsłoni swój autograf na ul. Długiej w Bydgoszczy Zgłoś kandydata

Kto w tym roku odsłoni swój autograf na ul. Długiej w Bydgoszczy? Zgłoś kandydata!

2026-07-16, 14:20
Na pasach nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. Wypadek na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Na pasach nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. Wypadek na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

2026-07-16, 13:31
Kąpielisko nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim zamknięte. Masowy zakwit sinic

Kąpielisko nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim zamknięte. Masowy zakwit sinic

2026-07-16, 12:58
Zakażenia salmonellą w Toruniu. Poznaliśmy pierwsze wyniki badań sanepidu

Zakażenia salmonellą w Toruniu. Poznaliśmy pierwsze wyniki badań sanepidu

2026-07-16, 11:22
Ratowali kobietę w ciąży na plaży w Kruszwicy. Pod jej opieką było troje dzieci

Ratowali kobietę w ciąży na plaży w Kruszwicy. Pod jej opieką było troje dzieci

2026-07-16, 10:13
Fryderyk Chopin spędzał tu lato. O Szafarni w Wakacyjnym przewodniku po regionie [zdjęcia]

Fryderyk Chopin spędzał tu lato. O Szafarni w „Wakacyjnym przewodniku po regionie" [zdjęcia]

2026-07-16, 09:32

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę