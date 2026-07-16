Zakażenia salmonellą w Toruniu. Poznaliśmy pierwsze wyniki badań sanepidu

2026-07-16, 11:22 JW

Salmonella w toruńskim żłobku. Znamy pierwsze wyniki badań/ Fot. Pexels, Pixabay, zdjęcie ilustracyjne

Polskie Radio PiK dotarło do pierwszych wyników kontroli przeprowadzonych w związku z zakażeniami salmonellą w Toruniu. Jak informowaliśmy, zachorowały dzieci ze żłobka, przedszkola, a także podopieczni dziennego domu pobytu.

Jak ustaliło Polskie Radio PiK, pierwsza partia badań żywności między innymi jajek, past jajecznych czy pojemników okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych (naczynia należały do toruńskiej placówki).



Na ten moment 62 osoby mają objawy zakażenia salmonellą. W szpitalu przebywa sześć osób. Zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni Domu Seniora w Toruniu. Wszystkie trzy placówki korzystały z cateringu tej samej firmy.



W laboratoriach sanepidu w Bydgoszczy i Toruniu trwają badania prób żywności i wymazów sanitarnych oraz personelu kuchni w stronę nosicielstwa. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci.



Przypomnijmy, do pierwszych przypadków zakażenia salmonellą doszło w toruńskim żłobku. Wówczas 33 dzieci oraz dwie osoby z personelu miały objawy zatrucia.