Zakażenia salmonellą w Toruniu. Poznaliśmy pierwsze wyniki badań sanepidu
Polskie Radio PiK dotarło do pierwszych wyników kontroli przeprowadzonych w związku z zakażeniami salmonellą w Toruniu. Jak informowaliśmy, zachorowały dzieci ze żłobka, przedszkola, a także podopieczni dziennego domu pobytu.
Jak ustaliło Polskie Radio PiK, pierwsza partia badań żywności między innymi jajek, past jajecznych czy pojemników okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych (naczynia należały do toruńskiej placówki).
Na ten moment 62 osoby mają objawy zakażenia salmonellą. W szpitalu przebywa sześć osób. Zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni Domu Seniora w Toruniu. Wszystkie trzy placówki korzystały z cateringu tej samej firmy.
W laboratoriach sanepidu w Bydgoszczy i Toruniu trwają badania prób żywności i wymazów sanitarnych oraz personelu kuchni w stronę nosicielstwa. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci.
Przypomnijmy, do pierwszych przypadków zakażenia salmonellą doszło w toruńskim żłobku. Wówczas 33 dzieci oraz dwie osoby z personelu miały objawy zatrucia.