Kanał Bydgoski to nie tylko park i woda. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odkrywamy jego historię

Region
Zmiany w budżecie Bydgoszczy na 2026 rok. Będą pieniądze na remont jednostki straży pożarnejNatasza Trzebuchowska/JW 2026-07-17, 13:45
Bydgoszcz zmienia budżet na 2026 rok. Dzięki temu m.in. odnowiona zostanie jednostka straży pożarnej. O szczegółach mowa była podczas piątkowej sesji rady… Czytaj dalej »
Brawurowy pościg za ciężarówką. Uciekał ulicami Aleksandrowa KujawskiegoDamian Klich/JW 2026-07-17, 13:05
Na drodze ekspresowej S10 w okolicach Czerniewic, kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego… Czytaj dalej »
Szpital w Mogilnie do likwidacji? Starosta dementuje doniesieniaMarcin Glapiak/JW 2026-07-17, 13:00
Co dalej z mogileńskim szpitalem? Lecznica ma 29 milionów złotych długu. Starosta mogileński ucina pogłoski o zamiarze likwidacji mogileńskiego szpital… Czytaj dalej »
Dwa razy po alkoholu jechał na hulajnodze elektrycznej. 50-latek z Gminy Strzelno zatrzymanyJW 2026-07-17, 12:20
50-latka zatrzymali policjanci ze Strzelna. Jak się okazało, po raz kolejny wsiadł na hulajnogę elektryczną pod wpływem alkoholu. Czytaj dalej »
Mieszkańców Pomorza i Kujaw jest jednak więcej. Dlaczego Spis Powszechny miał inne dane?Sława Skibińska-Dmitruk/JW 2026-07-17, 11:40
O prawie 53 tysiące więcej żyje osób w naszym regionie niż wskazywał Spis Powszechny. Zapytaliśmy Urząd Statystyczny w Bydgoszcz, skąd wynika ta ró… Czytaj dalej »
11-latka utonęła w Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłokMichał Zaręba/JW 2026-07-17, 11:00
Śledztwo po tragicznym wypadku nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie wciąż trwa. Prokuratura przedstawiła wyniki sekcji zwłok 11-letniej dziewczynki. Czytaj dalej »
Akcja ratunkowa nad jeziorem w Chełmży. Świadkowie i służby wyciągnęli topiącego się chłopcaJW/Marcin Kupczyk 2026-07-17, 10:34
Dramatyczne chwile nad jeziorem w Chełmży. Dzięki świadkom, a potem ratownikom, udało się wydobyć z wody i zawieźć do szpitala chłopca, który tonął… Czytaj dalej »
Pościg i strzały w Żołędowie oraz produkcja narkotyków na masową skalę. Członkowie gangu z aktami oskarżeniaJW 2026-07-17, 09:14
Prokuratorzy skierowali do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom. W lutym 2025 roku policjanci rozbili grupę zajmującą… Czytaj dalej »
W Kujawsko-Pomorskiem brakuje krwi Rh-! Mieszkańcy Torunia ruszyli na ratunekMariusz Luda/JW 2026-07-17, 08:40
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zmaga się z dramatycznie niskimi zapasami grup ujemnych (Rh-) - dowiedziało się Polskie Radio… Czytaj dalej »
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