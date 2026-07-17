Kanał Bydgoski to nie tylko park i woda. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odkrywamy jego historię

2026-07-17, 10:00  Tomasz Kaźmierski/JW
W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski

W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski

W piątkowym „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedziliśmy park nad Kanałem Bydgoskim. Wyjątkowe miejsce do wypoczynku, także dla miłośników wodnych rejsów. Kryje się za nim też bogata historia.

Ważny dla gospodarki

Na wypoczynek warto wybrać się nad Kanał Bydgoski. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" podziwialiśmy przyrodę spacerując, pływając i jeżdżąc na rowerze. Przypomnieliśmy jak Kanał wpłynął na rozwój Bydgoszczy, bo kiedyś był to gospodarczo ważny szlak wodny.

- W chwili wybudowania Kanału Bydgoskiego w 1774 roku, po zaledwie 18 miesiącach, łączył on już nie tylko Bydgoszcz z Nakłem, nie tylko Wisłę z Odrą, ale Wschód z Zachodem - mówi Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego - mówi Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego.

W przeszłości wybrukowane drogi uniemożliwiały ciężki transport towarów. Jedyną opcją na przewożenie tony załadunków był właśnie transport wodny. Kanał Bydgoski to również dziedzictwo materialne w postaci najstarszych w Europie Środkowo-Wschodniej śluz.

Co warto robić nad Kanałem?

O ile dziś starsza część nie służy transportowi, tak świetnie sprawdza się w rekreacji. Jest piękny park, można pojeździć rowerem, popływać kajakiem, który można wypożyczyć w Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Odwiedzając Kanał Bydgoski, warto zajrzeć też do muzeum.

- W tym roku oczywiście mamy bardzo szeroką gamę naszej działalności, bo to nie są tylko wystawy. Te oczywiście przyciągają historią Kanału Bydgoskiego, historią żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, a teraz przez całe lato będzie można zobaczyć wizję studentów Politechniki Bydgoskiej, jak oni postrzegają przestrzeń wodną, czyli można zobaczyć, jak chociażby wyglądają ich pomysły na zagospodarowanie terenów na wodzie, przy wodzie. Przez całe lato mamy tych wydarzeń bardzo, bardzo wiele - dodaje kustosz muzeum.

Wszystkie ciekawostki Kanału Bydgoskiego można posłuchać poniżej.

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„Wakacyjny przewodnik po regionie" - 17.07.2026 - Kanał Bydgoski

Bydgoszcz
W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski W Wakacyjnym przewodniku po regionie wybraliśmy się nad Kanał Bydgoski /fot. Tomasz Kaźmierski Na zdjęciu Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego /fot. Tomasz Kaźmierski

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