Pożar autobusu komunikacji miejskiej w bydgoskim Fordonie. Są utrudnienia

2026-07-16, 07:53 Dorota Witt/JW

Pożar autobusu MZK w bydgoskim Fordonie /fot. ITS Bydgoszcz

Palił się autobus komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Pojazd spłonął doszczętnie.

- Kierowca autobusu linii 81 tuż przed godziną 7.00 zauważył, że dymi silnik. Wypuścił jedyną pasażerkę, a sam usiłował stłumić ogień - tak bydgoscy policjanci opisują czwartkowy pożar autobusu miejskiego na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy.



Wydawało się, że gaśnica wystarczy, jednak pożar wybuchł na nowo. Wtedy do akcji wkroczyli strażacy. Gdy dojechali, płomienie obejmowały już cały pojazd. Autobus spłonął doszczętnie.



Obecnie zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Fordonu. Utrudnienia dla kierowców mogą być większe, gdy nadzór ruchu będzie odholowywał autobus. Dlaczego wybuchł pożar? - To było zdarzenie losowe - mówią policjanci.