Zaginęła Daria Sotnyk. Policjanci z Bydgoszczy poszukują 15-latki

2026-07-15, 22:35 JW

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia poszukują 15-letniej Darii Sotnyk /fot. BCZK

Funkcjonariusze z bydgoskiego Śródmieścia poszukują 15-letniej Darii Sotnyk. Dziewczynka od kilku dni nie wróciła do domu. Każdy, kto ma informacje o jej aktualnym miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.

Jak informują mundurowi, 15-latka od 11 lipca nie wróciła do domu. Ostatni kontakt telefoniczny miała z mamą w środę (15 lipca) o godzinie 10:27.



Według rysopisu, nastolatka ma wzrost około 165 cm, szczupłą budowę ciała, włosy ciemne za ramiona. W momencie zaginięcia poszukiwana ubrana była w czarną bluzę z kapturem (wokół kaptura umieszczone są metalowe obręcze), szaro-zielone jeansy, długie buty koloru czarnego typu trampki.



Może posiadać przy sobie telefon marki iPhone.



Osoby, które znają miejsce pobytu Darii Sotnyk, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerem telefonu 47 751 11 59/60. Można też dzwonić pod numer alarmowy 112.