Fryderyk Chopin spędzał tu lato. O Szafarni w „Wakacyjnym przewodniku po regionie" [zdjęcia]

2026-07-16, 09:32  Iwona Muszytowska-Rzeszotek/MG
Ośrodek Chopinowski w Szafarni/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Ośrodek Chopinowski w Szafarni/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Dęby mają ponad 200 lat, więc pamiętają wizytę Fryderyka Chopina. Młody kompozytor był tu dwukrotnie na wakacjach. Dziś w „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedziliśmy dworek Dziewanowskich w Szafarni, gdzie mieści się Ośrodek Chopinowski.

Opowiadaliśmy o pięknym parku ze stawem i fortepianem, dworku oraz pamiątkach chopinowskich. Przypominaliśmy, o czym młody kompozytor pisał w swoich „Kurierach Szafarskich" i słuchaliśmy jego muzyki.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy w parku. - To najważniejszy element tego miejsca, bo pamięta Fryderyka Chopina - opowiadała dyrektor Ośrodka Agnieszka Brzezińska. - To właśnie tymi ścieżkami chodził młody Chopin. Zachwycał się zielenią. Chociaż mówił, że „strumyka nie ma", to było jezioro. Wspominał, że ptaki przecudnie śpiewają, żaby też dają koncert, wszystkim się zachwycał. My dzisiaj też się zachwycamy, a także nasi goście, którzy pierwsze kroki stawiają latem właśnie w parku. (...)

Ośrodek Chopinowski w Szafarni powstał dla upamiętnienia pobytu młodego Fryderyka Chopina w 1824 i 1825 roku. Nie jest jednak jedynie miejscem przechowywania wspomnień i dawnych pamiątek, ale twórczą przestrzenią rozwoju talentów młodego pokolenia pianistów. Prowadzi intensywną działalność koncertową i wystawienniczą.

Więcej w relacji Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek - poniżej.

„Wakacyjny przewodnik po regionie" - Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Ośrodek Chopinowski w Szafarni/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Ośrodek Chopinowski w Szafarni/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Ośrodek Chopinowski w Szafarni/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Ośrodek Chopinowski w Szafarni/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Ośrodek Chopinowski w Szafarni/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Ośrodek Chopinowski w Szafarni/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Ośrodek Chopinowski w Szafarni/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

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