W Sejmie otwarto wystawę przypominającą o wydarzeniach Bydgoskiego Marca 81 /fot. IPN
W Sejmie uroczyście otwarto wystawę poświęconą rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca '81. 45 lat temu podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej milicjanci pobili Jana Rulewskiego i innych działaczy bydgoskiej „Solidarności".
Wystawa w szerokiej perspektywie ujmuje między innymi walkę polskiej wsi o jej podstawowe prawa, w tym zrzeszania się w niezależnych związkach zawodowych, wydarzenia Bydgoskiego Marca - strajk okupacyjny w WK ZSL oraz wydarzenia podczas 6. sesji bydgoskiej WRN, pobicie działaczy związkowych 19 marca 1981 roku, protesty i manifestacje mieszkańców Bydgoszczy podczas przede wszystkim spotkania z Lechem Wałęsą oraz przebieg strajku ostrzegawczego 27 marca.
Przedstawione są też reakcje opinii krajowej, światowej, mediów oraz porozumienia z 30 marca i 17 kwietnia 1981 r.
Oglądając wystawę można dowiedzieć się o zakulisowych i propagandowych działań władz PRL oraz jej aparatu bezpieczeństwa, a także kwestię przedłużających się manewrów wojskowych Państw Układu Warszawskiego „Sojuz’ 81” oraz kulisy wprowadzenia przez ekipę Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.
– W tamtych dniach Bydgoszcz znalazła się na ustach wszystkich Polaków, ale i na ustach niemal całego świata. Dołączyła do grona polskich miast niepokornych. To pobicie spowodowało ogromne poruszenie społeczne w całym kraju - mówił dr Mateusz Szpytma, prezes IPN.
W otwarciu ekspozycji wzięli udział m.in. pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, uczestnik wydarzeń bydgoskiego marca 1981 r. Jan Rulewski, dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN dr Sebastian Pilarski oraz Edyta Cisewska, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy, która przygotowała ekspozycję.
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