Kolejne zawiadomienia do prokuratury. Po wizycie Daniela Obajtka w inowrocławskim Solino

2026-07-15, 18:20 Marcin Glapiak/JW

Do prokuratury w Inworocławiu trafily kolejne zawiadomienia ws. wizyty Daniela Obajtka w Solino/fot. PAP/Agnieszka Bielecka

Nie milkną echa po próbie siłowego wejścia na teren Solino europosła Daniela Obajtka. Są kolejne zawiadomienia do prokuratury.

Jak informuje biuro prasowe ORLEN w tym tygodniu spółka złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka. Chodzi o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, czyli nieuprawnionej próby wejścia na teren zakładu oraz naruszenia chroniące wolność człowieka.



Z kolei, jak dowiedziało się Polskie radio PiK, przewodniczący związku NSZZ „Solidarność" złożył do prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu dwa zawiadomienia.



Pierwsze dotyczyło sytuacji, w której prezes Solino nie chał opuścić pomieszczenia związkowców. Natomiast drugie - naruszenia nietykalności cielesnej przez prezesa Solino wobec przewodniczącego związku Jerzego Gawędy.



Przypomnijmy, że europoseł Krzysztof Brejza złożył jeszcze zawiadomienie do prokuratury wobec europosła Daniela Obajtka oskarżając go o kierowanie gróźb wobec prezesa spółki i bezprawne próby wejścia na teren zakładu wbrew woli ochrony.