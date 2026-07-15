Kolejne osoby zakażone Salmonellą w Toruniu. Przypadki także w przedszkolu w Grębocinie

2026-07-15, 16:14 Michał Zaręba/JW

Kolejne przypadki salmonelli w Toruniu/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Rośnie liczba osób z objawami zakażenia Salmonellą w Toruniu. Sanepid potwierdza już 56 przypadków wśród dzieci i dorosłych. Ostatnie dotyczą dwojga dzieci z przedszkola w Grębocinie.

Kolejne zakażenia



Inspektorzy prowadzą dochodzenie epidemiologiczne w tej sprawie - potwierdził Polskiemu Radiu PiK rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański.



Cały czas trwa dochodzenie epidemiologiczne prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.



Trwają badania



W laboratoriach WSSE w Bydgoszczy i PSSE w Toruniu badane są próby żywności i wymazy sanitarne oraz personelu kuchni w stronę nosicielstwa. Równolegle prowadzone są dosyć szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci w celu ustalenia wszystkich narażonych.



- Z posiadanych przez nas informacji wynika, że troje dzieci opuściło już szpital, a czworo pozostaje na obserwacji. Na ten moment, podczas prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego ustaliliśmy, że 56 osób posiada objawy typowe dla zakażenia bakterią Salmonella - mowa tutaj zarówno o dzieciach jak i dorosłych. Ostatnie przypadki to dwoje dzieci z objawami z przedszkola z Grębocina - mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.



Zarówno żłobek w Toruniu, jak i przedszkole w Grębocinie miały korzystać z usług tej samej firmy cateringowej.