Służyła w Armii Krajowej, brała udział w Powstaniu Warszawskim. Urszula Tauer „Ala" spoczęła na bydgoskim cmentarzu

2026-07-15, 17:40  Tatiana Adonis/JW
Pogrzeb płk Urszuli Tauer pseudonim „Ala" w Bydgoszczy /fot. Tatiana Adonis

Pogrzeb płk Urszuli Tauer pseudonim „Ala" w Bydgoszczy /fot. Tatiana Adonis

Ostatnie pożegnanie pułkownik Urszuli Tauer pseudonim „Ala". Bydgoszczanka była oficerem wywiadu Armii Krajowej i łączniczką Powstania Warszawskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

Ostatnia droga

Oprócz rodziny i bliskich pożegnali ją przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, żołnierze oraz delegacje organizacji kombatanckich i patriotycznych. Pułkownik Urszula Tauer zmarła 4 lipca. Miała 105 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył ją pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

- Życie pani pułkownik jest dla nas świadectwem miłości do ojczyzny, którą tak pięknie potrafiła łączyć ze spełnianiem się w miłości do rodziny i życzliwości dla drugiego człowieka - mówi Marek Szymaniak, społeczny doradca prezydenta RP.

- Te wszystkie dokonania, ta cała jej działalność, jej patriotyzm, jej oddanie, umiłowanie ojczyźnie na pewno nie będą zapomniane - zaznacza Anna Narojewska z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej.

- Wspaniały życiorys i wielka walka konspiracyjna, bardzo poważna rola kurierki w sztabie głównym Armii Krajowej, także restrykcje ze strony gestapo. Szkoda, że takie osoby odchodzą. Najważniejsze by już dzisiaj, ten i dorobek został zapamiętany - wskazuje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.


Walczyła w AK i Powstaniu Warszawskim

Urszula Tauer urodziła się 24 kwietnia 1921 roku we Lwowie. Jako dwulatka wraz z mamą przeprowadziła się do Bydgoszczy. Jej dziadek, piłsudczyk został rozstrzelany przez Niemców w 1939 roku. Dwa lata później 20-letnia Uruszla Tauer została zaprzysiężona do Związku Walki Zbrojnej. Po przekształceniu ZWZ w Armię Krajową przyjęła pseudonim „Ala".

Była łączniczką i kurierką. Dzięki znajomości niemieckiego jeździła do Berlina, aby tam kontaktować się z komórką AK. Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, podczas którego została ranna.

Po wojnie zamieszkała w Warszawie, a w 1966 roku wraz z mężem wróciła do Bydgoszczy. Uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Relacja Tatiany Adonis

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