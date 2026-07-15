Służyła w Armii Krajowej, brała udział w Powstaniu Warszawskim. Urszula Tauer „Ala" spoczęła na bydgoskim cmentarzu

Pogrzeb płk Urszuli Tauer pseudonim „Ala" w Bydgoszczy /fot. Tatiana Adonis
Ostatnie pożegnanie pułkownik Urszuli Tauer pseudonim „Ala". Bydgoszczanka była oficerem wywiadu Armii Krajowej i łączniczką Powstania Warszawskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.
Ostatnia droga
Oprócz rodziny i bliskich pożegnali ją przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, żołnierze oraz delegacje organizacji kombatanckich i patriotycznych. Pułkownik Urszula Tauer zmarła 4 lipca. Miała 105 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył ją pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
- Życie pani pułkownik jest dla nas świadectwem miłości do ojczyzny, którą tak pięknie potrafiła łączyć ze spełnianiem się w miłości do rodziny i życzliwości dla drugiego człowieka - mówi Marek Szymaniak, społeczny doradca prezydenta RP.
- Te wszystkie dokonania, ta cała jej działalność, jej patriotyzm, jej oddanie, umiłowanie ojczyźnie na pewno nie będą zapomniane - zaznacza Anna Narojewska z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej.
- Wspaniały życiorys i wielka walka konspiracyjna, bardzo poważna rola kurierki w sztabie głównym Armii Krajowej, także restrykcje ze strony gestapo. Szkoda, że takie osoby odchodzą. Najważniejsze by już dzisiaj, ten i dorobek został zapamiętany - wskazuje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.
Walczyła w AK i Powstaniu Warszawskim
Urszula Tauer urodziła się 24 kwietnia 1921 roku we Lwowie. Jako dwulatka wraz z mamą przeprowadziła się do Bydgoszczy. Jej dziadek, piłsudczyk został rozstrzelany przez Niemców w 1939 roku. Dwa lata później 20-letnia Uruszla Tauer została zaprzysiężona do Związku Walki Zbrojnej. Po przekształceniu ZWZ w Armię Krajową przyjęła pseudonim „Ala".
Była łączniczką i kurierką. Dzięki znajomości niemieckiego jeździła do Berlina, aby tam kontaktować się z komórką AK. Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, podczas którego została ranna.
Po wojnie zamieszkała w Warszawie, a w 1966 roku wraz z mężem wróciła do Bydgoszczy. Uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę