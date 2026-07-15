Służyła w Armii Krajowej, brała udział w Powstaniu Warszawskim. Urszula Tauer „Ala" spoczęła na bydgoskim cmentarzu

2026-07-15, 17:40 Tatiana Adonis/JW

Pogrzeb płk Urszuli Tauer pseudonim „Ala" w Bydgoszczy /fot. Tatiana Adonis

Ostatnie pożegnanie pułkownik Urszuli Tauer pseudonim „Ala". Bydgoszczanka była oficerem wywiadu Armii Krajowej i łączniczką Powstania Warszawskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

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Oprócz rodziny i bliskich pożegnali ją przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, żołnierze oraz delegacje organizacji kombatanckich i patriotycznych. Pułkownik Urszula Tauer zmarła 4 lipca. Miała 105 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył ją pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



- Życie pani pułkownik jest dla nas świadectwem miłości do ojczyzny, którą tak pięknie potrafiła łączyć ze spełnianiem się w miłości do rodziny i życzliwości dla drugiego człowieka - mówi Marek Szymaniak, społeczny doradca prezydenta RP.



- Te wszystkie dokonania, ta cała jej działalność, jej patriotyzm, jej oddanie, umiłowanie ojczyźnie na pewno nie będą zapomniane - zaznacza Anna Narojewska z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej.



- Wspaniały życiorys i wielka walka konspiracyjna, bardzo poważna rola kurierki w sztabie głównym Armii Krajowej, także restrykcje ze strony gestapo. Szkoda, że takie osoby odchodzą. Najważniejsze by już dzisiaj, ten i dorobek został zapamiętany - wskazuje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.







Walczyła w AK i Powstaniu Warszawskim



