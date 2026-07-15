Nastolatkowie rozsypali trzy tony nawozu na tory w Aleksandrowie Kujawskim. 12 tysięcy złotych straty

2026-07-15, 13:43 Agnieszka Marszał/BN

Nastolatkowie rozsypali trzy tony nawozu na tory w Aleksandrowie Kujawskim/fot. kgsok.pl

Dwóch nastolatków rozerwało worki typu big-bag z saletrą amonową (nawozem sztucznym), przewożoną pociągiem towarowym PKP Cargo w Aleksandrowie Kujawskim. Na tory wysypali około trzech ton nawozu. Straty oszacowano na blisko 12 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, w składzie relacji Puławy Azoty-Człuchów. O zdarzeniu Posterunek Straży Ochrony Kolei w Toruniu powiadomił maszynista innego pociągu towarowego.



Na miejsce skierowano wspólny patrol Straży Ochrony Kolei i policji, który w tym czasie prowadził działania w ramach akcji „TOR”. Przypomnijmy, jej głównym celem jest przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji oraz ochrona infrastruktury krytycznej i kolejowej. Funkcjonariusze zatrzymali na wagonie dwóch nieletnich. Jak ustalono, 16-latek i jego 14-letni kolega rozerwali worki z nawozem, wysypując na torowisko około trzech tysięcy kilogramów saletry amonowej.



Nawóz został uprzątnięty bez konieczności interwencji straży pożarnej. Jak podaje Straż Ochrony Kolei, zdarzenie nie stwarzało zagrożenia dla środowiska ani życia i zdrowia ludzi.



Dalsze czynności w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim.