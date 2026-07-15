Zbierają przybory, by dać je uczniom na nowy rok szkolny. Akcja „Wyprawka dla Żaka”

2026-07-15, 14:46  Tatiana Adonis/BN
Akcja „Wyprawka dla Żaka” w PCK w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Akcja „Wyprawka dla Żaka” w PCK w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Kredki, piórniki, bloki - wszystko, co jest potrzebne uczniom na nowy rok szkolny zbiera Polski Czerwony Krzyż. W ramach akcji „Wyprawka dla Żaka” wszelkie przyniesione do PCK przybory szkolne zostaną przekazane potrzebującym dzieciom.

„Wyprawka dla Żaka” to inicjatywa Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki wsparciu darczyńców potrzebujący uczniowie we wrześniu będą mogli z pełnym tornistrem i z uśmiechem na twarzy iść do szkoły.

Zbiórka trwa do 30 września. - Zbieramy dla dzieci potrzebujących wszystko, co do szkoły potrzebne, czyli piórniki, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, ołówki, farbki - mówi Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego oddziału PCK.

Pierwsi darczyńcy już przekazują szkolne przybory. - Prowadzę sklep papierniczy, więc mogę pozwolić sobie na obdarowanie dzieci idących do szkoły potrzebnymi przyborami - mówi jedna z nich.

Artykuły szkolne można przekazywać do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 10. Tomasz Okoński poinformował, że w sierpniu wolontariusze PCK będą zbierać dary na terenie supermarketów. - Od września chcemy rozpocząć akcję w szkołach - dodaje dyrektor Kujawsko-Pomorskiego oddziału PCK.

Kto nie może dotrzeć do siedziby PCK, ma szansę wesprzeć akcję, wpłacając pieniądze na konto. Oficjalne przekazanie wyprawek 27 sierpnia. Zwieńczeniem akcji będzie charytatywny koncert, który 11 września odbędzie się w Łuczniczce.

W zeszłym roku w całym regionie udało się skompletować półtora tysiąca wyprawek, które trafiły do potrzebujących uczniów.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Akcja „Wyprawka dla Żaka” w PCK w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis Akcja „Wyprawka dla Żaka” w PCK w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis Akcja „Wyprawka dla Żaka” w PCK w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis Akcja „Wyprawka dla Żaka” w PCK w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

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