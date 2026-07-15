Jest tymczasowy areszt dla kierowcy po śmiertelnym wypadku w Toruniu - ustaliło Polskie Radio PiK

2026-07-15, 11:28 Michał Zaręba/BN

Jest tymczasowy areszt dla kierowcy po śmiertelnym wypadku w Toruniu/fot. KM PSP Toruń/Pixabay

Na trzy miesiące do aresztu trafi kierowca, który w sobotę nad ranem uderzył samochodem w drzewo na ulicy Poznańskiej w Toruniu. Przypomnijmy, w wypadku zginęło dwóch pasażerów w wieku 23 i 40 lat.

Badania wykazały, że w organizmie 25-letniego kierowcy z Rypina wykryto narkotyki. Bartosz L. był wcześniej dwukrotnie karany za posiadanie środków odurzających.



Autem podróżowało w sumie czterech mężczyzn. Jak się dowiedzieliśmy, wracali z imprezy w Inowrocławiu do Rypina.



W samochodzie zabezpieczono także około 200 gramów substancji. Zostanie ona poddana badaniom, które mają wykazać, czy są to narkotyki oraz do kogo należała.



Kierowcy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.