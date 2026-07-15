2026-07-15, 11:19 Michał Zaręba/BN

Policjantka z Bydgoszczy i żołnierz z Torunia z zarzutami po bójce w Lubiczu Dolnym/fot. Pixabay

Sześć osób - w tym bydgoska policjantka i żołnierz z Torunia - usłyszało prokuratorskie zarzuty udziału w bójce. Do zajścia doszło 8 lutego w Lubiczu Dolnym.

- Śledczy wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia okoliczności sprawy - powiedziała Polskiemu Radiu PiK Joanna Becińska, prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód. - Powołano między innymi biegłych z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na okoliczność wykonania badania zabezpieczonego nagrania zdarzenia - dodaje.



Jak informuje, podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. - Podejrzana Marta R. złożyła obszerne wyjaśnienia - przekazuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK prok. Joanna Becińska. - W toku śledztwa należy jeszcze uzyskać opinię sądowo-psychiatryczną podejrzanych, opinię o przebiegu służby publicznej Marty R. i Mikołaja S., który jest żołnierzem zawodowym - dodaje.

