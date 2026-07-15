Policjantka z Bydgoszczy i żołnierz z Torunia z zarzutami po bójce w Lubiczu Dolnym/fot. Pixabay
Sześć osób - w tym bydgoska policjantka i żołnierz z Torunia - usłyszało prokuratorskie zarzuty udziału w bójce. Do zajścia doszło 8 lutego w Lubiczu Dolnym.
- Śledczy wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia okoliczności sprawy - powiedziała Polskiemu Radiu PiK Joanna Becińska, prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód. - Powołano między innymi biegłych z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na okoliczność wykonania badania zabezpieczonego nagrania zdarzenia - dodaje.
Jak informuje, podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. - Podejrzana Marta R. złożyła obszerne wyjaśnienia - przekazuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK prok. Joanna Becińska. - W toku śledztwa należy jeszcze uzyskać opinię sądowo-psychiatryczną podejrzanych, opinię o przebiegu służby publicznej Marty R. i Mikołaja S., który jest żołnierzem zawodowym - dodaje.
Przypomnijmy, policjantka z Bydgoszczy i żołnierz z Torunia mieli brać udział w bójce z łącznym udziałem sześciu osób. Tłem całego zdarzenia była sprzeczka sąsiedzka, a zaczęła się ona od głośnej muzyki, na którą prawdopodobnie skarżyli się lokatorzy. W mieszkaniu, z którego dochodziły dźwięki, była funkcjonariuszka. Została ona zawieszona w czynnościach służbowych. Ponadto prowadzone jest wobec niej postępowanie dyscyplinarne.
Z kolei żołnierz służył w Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii. Nie mamy jeszcze informacji, czy spotkały go konsekwencje służbowe.
Podejrzanym grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
Mówi Joanna Becińska, prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód
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