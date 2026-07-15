Pisklęta „upiekł” skwar. Trudny rok dla ptaków w naszym regionie

2026-07-15, 12:26  Damian Klich/BN
Pisklęta „upiekł” skwar. Trudny rok dla ptaków w naszym regionie/fot. Pixabay

Pisklęta „upiekł” skwar. Trudny rok dla ptaków w naszym regionie/fot. Pixabay

Dla ptaków z naszego regionu to bardzo zły rok. Lęgom zaszkodziły fale rekordowych upałów z końca czerwca, kiedy to termometry pokazywały 38 stopni.

- Jednym z gatunków, który bardzo ucierpiał jest jeżyk, który wybiera na swoje gniazda szczeliny w budynkach - mówi Dawid Kilon, ornitolog. - Mogą być to jakieś elementy na przykład pod parapetami czy pod okapem dachu. W tamtych szczelinach obecnie przebywają pisklęta, więc proszę sobie wyobrazić, do jakiej temperatury taka blacha potrafi się nagrzać. W te największe upały ptaki opuszczały swoje gniazda, nawet jak jeszcze nie potrafiły latać - informuje.

Drugim gatunkiem, który w tym roku zaliczył duże straty jest bocian. - Ich gniazda są położone tak, by pisklęta mogły czuć się bezpiecznie. Niestety odbywa się to w warunkach wysokich temperatur, a jedynym cieniem, w którym młode mogą się ochłodzić, jest to tworzone przez ich rodziców - tłumaczy Dawid Kilon. - W tych gniazdach odnotowujemy straty - dodaje.

Podobna sytuacja dotyczy całego kraju. Badacze myślą nad budowaniem budek dla ptaków z użyciem styroduru jako izolatora. Ornitolog dodaje, że przez fale upałów ucierpiały nie tylko ptaki, ale również płazy.

Mówi ornitolog Dawid Kilon

Mówi ornitolog Dawid Kilon

Region

Nastolatkowie rozsypali trzy tony nawozu na tory w Aleksandrowie Kujawskim. 12 tysięcy złotych straty

Nastolatkowie rozsypali trzy tony nawozu na tory w Aleksandrowie Kujawskim. 12 tysięcy złotych straty

2026-07-15, 13:43
Pożar osobówki na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Ruch w stronę centrum wstrzymany

Pożar osobówki na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Ruch w stronę centrum wstrzymany

2026-07-15, 12:51
Jest tymczasowy areszt dla kierowcy po śmiertelnym wypadku w Toruniu - ustaliło Polskie Radio PiK

Jest tymczasowy areszt dla kierowcy po śmiertelnym wypadku w Toruniu - ustaliło Polskie Radio PiK

2026-07-15, 11:28
Policjantka z Bydgoszczy i żołnierz z Torunia z zarzutami po bójce w Lubiczu Dolnym

Policjantka z Bydgoszczy i żołnierz z Torunia z zarzutami po bójce w Lubiczu Dolnym

2026-07-15, 11:19
Łatwiej nad wodę i do lasu. Zmiany w kursowaniu bydgoskich autobusów na weekendy

Łatwiej nad wodę i do lasu. Zmiany w kursowaniu bydgoskich autobusów na weekendy

2026-07-15, 10:52
Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dyrektorami wojewódzkich szpitali. Nie stwierdziliśmy żadnych uchybień

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dyrektorami wojewódzkich szpitali. „Nie stwierdziliśmy żadnych uchybień”

2026-07-15, 09:55
Zapach chleba to tu norma. Pokazują, jak od podstaw upiec tradycyjne pieczywo [Wakacyjny przewodnik po regionie]

Zapach chleba to tu norma. Pokazują, jak od podstaw upiec tradycyjne pieczywo [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-07-15, 08:59
PGE Toruń modernizuje sieć i remontuje elektrociepłownię. Nie będzie ciepłej wody

PGE Toruń modernizuje sieć i remontuje elektrociepłownię. Nie będzie ciepłej wody

2026-07-15, 07:50
Nadzwyczajna sesja rady gminy w Osielsku. Palącym tematem była woda

Nadzwyczajna sesja rady gminy w Osielsku. Palącym tematem była woda

2026-07-15, 06:56

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę