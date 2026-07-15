Łatwiej nad wodę i do lasu. Zmiany w kursowaniu bydgoskich autobusów na weekendy

2026-07-15, 10:52 BN

Zmiany w kursowaniu bydgoskich autobusów na weekendy/fot. UMB, archiwum

Dodatkowe kursy, wydłużone trasy i większe autobusy – to wakacyjne zmiany w bydgoskiej komunikacji miejskiej, które mają ułatwić mieszkańcom dojazd do popularnych miejsc wypoczynku w weekendy.

Na linii nr 41 uruchomiono dodatkowe kursy do pętli Dobrcz/Urząd Gminy. Autobusy przejeżdżają przez Borówno, skąd można dostać się nad jezioro.



Wybrane kursy linii nr 82 zostały wydłużone do pętli Las Gdański P&R, co ułatwi dojazd do terenów leśnych i rekreacyjnych.



Na linii nr 99 kursują autobusy przegubowe, a w przypadku dużego zainteresowania pasażerów zarówno na tej linii, jak i na linii nr 41, kierowane będą dodatkowe pojazdy.



Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przypomina również, że obowiązują wakacyjne rozkłady jazdy. Godziny odjazdów znajdują się na tabliczkach przystankowych w osobnej kolumnie oznaczonej „Pow. wakacje”.