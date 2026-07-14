Wypadek w Chełmnie. Kierowca rozbił auto na drzewie, nie miał uprawnień [AKTUALIZACJA]

2026-07-14, 20:28  Bartosz Nawrocki /DW
Wypadek w Chełmnie. Kierowca potrzebował pomocy ratowników medycznych /fot. Pixabay

Wypadek w Chełmnie. Kierowca potrzebował pomocy ratowników medycznych /fot. Pixabay

Do wypadku doszło ok. godz. 20 na ul. Żurawiej w Chełmnie. Na pomoc ruszyli strażacy i ratownicy medyczni. Kierującym okazał się być 19-latek bez prawa jazdy.

Kierowca stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników. Ostatecznie nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Jak przekazała Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Agnieszka Stankiewicz z policji w Chełmnie, kierujący 19-latek jechał bez prawa jazdy. Z tego powodu może spodziewać się konsekwencji. Policja prowadzi w tej sprawie czynności na miejscu. Zgodnie z kodeksem wykroczeń grozi mu mandat w wysokości minimum 1500 złotych.

Na miejscu zdarzenia nie ma już utrudnień.

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