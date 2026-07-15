Zapach chleba to tu norma. Pokazują, jak od podstaw upiec tradycyjne pieczywo [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-07-15, 08:59  Adriana Andrzejewska-Kuras/BN
Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba. To miejsce, które już od ponad 18 lat jest Wioską Chlebową. Tu można dowiedzieć się krok po kroku, jak powstaje tradycyjne pieczywo - od pola ze zbożem po pachnący bochenek.

Jak zaczęła się historia Wioski Chlebowej? - 18 lat temu był boom na takie wioski - informuje Danuta Megger, koordynator tego miejsca oraz przedstawicielka Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo. - Za zgodą rady gminy i rady sołeckiej padł pomysł na założenie takiej wioski, a że w Janiej Górze funkcjonuje rolnictwo, to postawiliśmy na chleb - dodaje nasza przewodniczka.

Założycielami Wioski Chlebowej kierowała chęć nawiązania do tradycji pieczenia chleba przez gospodynie. - One kiedyś tutaj, w Janiej Górze, wypiekały chleb, ale okazało się, że w domach nie ma już tych pieców chlebowych, bo wszyscy je porozbierali - mówi Danuta Megger. - Postanowiliśmy postawić taki piec. Chcieliśmy po prostu robić to ciasto i piec chleb dla siebie - przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem PiK.

Założyciele pomyśleli również, że idea wiosek tematycznych może być dodatkowym sposobem na zarobek dla rolników i rolniczek, które siedzą w domu. - Wymyśliliśmy, żeby stworzyć tutaj ofertę edukacyjną, która miała być skierowana przede wszystkim do dzieci - mówi Danuta Megger. - Pojawiło się jednak zainteresowanie ze strony dorosłych, seniorów z uniwersytetów trzeciego wieku, kół gospodyń. Przyjeżdżają do nas wycieczki z całej Polski - informuje.

We wrześniu odbywa się tu Janiogórski Festiwal Chleba.

Jak wyglądają warsztaty z pieczenia chleba? Dowiecie się tego z poniższego materiału Adriany Andrzejewskiej Kuras.

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„Wakacyjny przewodnik po regionie" - 15 lipca 2026 - Wioska Chlebowa w Janiej Górze

Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

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