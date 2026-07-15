Zapach chleba to tu norma. Pokazują, jak od podstaw upiec tradycyjne pieczywo [Wakacyjny przewodnik po regionie]

Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras
Nad Janią Górą niedaleko Świekatowa unosi się piękny zapach chleba. To miejsce, które już od ponad 18 lat jest Wioską Chlebową. Tu można dowiedzieć się krok po kroku, jak powstaje tradycyjne pieczywo - od pola ze zbożem po pachnący bochenek.
Jak zaczęła się historia Wioski Chlebowej? - 18 lat temu był boom na takie wioski - informuje Danuta Megger, koordynator tego miejsca oraz przedstawicielka Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo. - Za zgodą rady gminy i rady sołeckiej padł pomysł na założenie takiej wioski, a że w Janiej Górze funkcjonuje rolnictwo, to postawiliśmy na chleb - dodaje nasza przewodniczka.
Założycielami Wioski Chlebowej kierowała chęć nawiązania do tradycji pieczenia chleba przez gospodynie. - One kiedyś tutaj, w Janiej Górze, wypiekały chleb, ale okazało się, że w domach nie ma już tych pieców chlebowych, bo wszyscy je porozbierali - mówi Danuta Megger. - Postanowiliśmy postawić taki piec. Chcieliśmy po prostu robić to ciasto i piec chleb dla siebie - przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem PiK.
Założyciele pomyśleli również, że idea wiosek tematycznych może być dodatkowym sposobem na zarobek dla rolników i rolniczek, które siedzą w domu. - Wymyśliliśmy, żeby stworzyć tutaj ofertę edukacyjną, która miała być skierowana przede wszystkim do dzieci - mówi Danuta Megger. - Pojawiło się jednak zainteresowanie ze strony dorosłych, seniorów z uniwersytetów trzeciego wieku, kół gospodyń. Przyjeżdżają do nas wycieczki z całej Polski - informuje.
We wrześniu odbywa się tu Janiogórski Festiwal Chleba.
Jak wyglądają warsztaty z pieczenia chleba? Dowiecie się tego z poniższego materiału Adriany Andrzejewskiej Kuras.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę