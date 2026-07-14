Kierowca autobusu zauważył nóż w ręku pasażera. Zamiast na przystanek pojechał na komendę
- Dzięki jego zdecydowanemu działaniu policjanci mogli natychmiast podjąć interwencję, a pasażerowie zostali ochronieni - tak zachowanie Ryszarda Jankowskiego, kierowcy MZK Grudziądz, opisują policjanci.
Kierowca zauważył w autobusie mężczyznę, a w jego ręku - nóż kuchenny. Zachowanie tego pasażera było niepokojące, wyglądało na to, że może zagrażać bezpieczeństwu innych.
- Nie tracąc zimnej krwi, Pan Ryszard podjął szybką i odpowiedzialną decyzję o zmianie trasy przejazdu. Zamiast kontynuować kurs, skierował autobus bezpośrednio pod Komendę Miejską Policji w Grudziądzu. Dzięki jego zdecydowanemu działaniu policjanci mogli natychmiast podjąć interwencję, a pasażerowie zostali ochronieni - mówi asp. Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.
Już następnego dnia policjanci zaprosili kierowcę, by mu osobiście podziękować, gratulacje złożyli też jego szefowi.
Mężczyzna, który wsiadł do autobusu miejskiego z nożem w ręku, został przesłuchany.
- Najprawdopodobniej usłyszy zarzut popełnienia wykroczenia polegającego na zakłócaniu porządku publicznego - przekazał Polskiemu Radiu PiK asp. Łukasz Kowalczyk.