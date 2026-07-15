PGE Toruń modernizuje sieć i remontuje elektrociepłownię. Nie będzie ciepłej wody

2026-07-15, 07:50  PAP/DW
PGE Toruń modernizuje sieć i remontuje elektrociepłownię. Nie będzie ciepłej wody/ Fot. Wikipedia, Mateuszgdynia

PGE Toruń modernizuje sieć i remontuje elektrociepłownię. Nie będzie ciepłej wody/ Fot. Wikipedia, Mateuszgdynia

PGE Toruń w czasie trwających letnich prac zmodernizuje 3 km sieci ciepłowniczej i zamontuje 46 indywidualnych węzłów cieplnych, a także przeprowadzi też remonty w elektrociepłowni gazowej- informuje Biuro Prasowe Grupy PGE. Prace wiążą się z przerwami w dostawie ciepłej wody - 15 lipca.

Koszt inwestycji wyniesie około 13 mln zł. Prace modernizacyjne prowadzone są na osiedlach Na Skarpie i Rubinkowo, a także na Starówce i Chełmińskim Przedmieściu oraz na Osiedlu Młodych.

- Głównym kryterium planowania inwestycji związanych z wymianą sieci jest jej stan techniczny. Sukcesywnie wymieniamy ciepłociągi kanałowe, które nadal funkcjonują w niektórych częściach Torunia. Obecnie 70 proc. naszej sieci to nowoczesne sieci ciepłownicze preizolowane. Taka infrastruktura zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła - podkreśla prezes PGE Toruń, Wojciech Drobak.

Modernizacja obejmuje wymianę wyeksploatowanych ciepłociągów na nowoczesne sieci preizolowane wyposażone w system alarmowy, który pozwoli na szybkie wykrycie i zlokalizowanie ewentualnych uszkodzeń. Inwestycja dotyczy również zastąpienie grupowych węzłów ciepłowniczych, indywidualnymi węzłami, które są bardziej efektywne energetycznie.

Poza modernizacją infrastruktury sieciowej trwają również przygotowania urządzeń wytwórczych w elektrociepłowni do sezonu grzewczego.

Prace remontowe w elektrociepłowni i modernizacyjne sieci ciepłowniczej wiążą się przerwami w dostawie ciepłej wody. W tym roku remonty w elektrociepłowni zostały podzielone na dwa etapy i będą wymagały krótkotrwałego wyłączenia źródła ciepła - 15 lipca oraz w pierwszej połowie sierpnia.

15 lipca od godz. 9 do 17 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców we wschodniej i centralnej części Torunia, m.in. na osiedlach:
  • Na Skarpie,
  • Rubinkowo,
  • Mokre,
  • Jakubskie Przedmieście,
  • JAR,
  • Starówka,
  • Osiedle Młodych,
  • Chełmińskie Przedmieście,
  • Osiedle Tysiąclecia.
Zachodnia część miasta oraz centralna część Bydgoskiego Przedmieścia nie są objęte przerwą. Dostawy ciepła na tych obszarach będą realizowane bez zmian.


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