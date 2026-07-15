PGE Toruń modernizuje sieć i remontuje elektrociepłownię. Nie będzie ciepłej wody/ Fot. Wikipedia, Mateuszgdynia
PGE Toruń w czasie trwających letnich prac zmodernizuje 3 km sieci ciepłowniczej i zamontuje 46 indywidualnych węzłów cieplnych, a także przeprowadzi też remonty w elektrociepłowni gazowej- informuje Biuro Prasowe Grupy PGE. Prace wiążą się z przerwami w dostawie ciepłej wody - 15 lipca.
Koszt inwestycji wyniesie około 13 mln zł. Prace modernizacyjne prowadzone są na osiedlach Na Skarpie i Rubinkowo, a także na Starówce i Chełmińskim Przedmieściu oraz na Osiedlu Młodych.
- Głównym kryterium planowania inwestycji związanych z wymianą sieci jest jej stan techniczny. Sukcesywnie wymieniamy ciepłociągi kanałowe, które nadal funkcjonują w niektórych częściach Torunia. Obecnie 70 proc. naszej sieci to nowoczesne sieci ciepłownicze preizolowane. Taka infrastruktura zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła - podkreśla prezes PGE Toruń, Wojciech Drobak.
Modernizacja obejmuje wymianę wyeksploatowanych ciepłociągów na nowoczesne sieci preizolowane wyposażone w system alarmowy, który pozwoli na szybkie wykrycie i zlokalizowanie ewentualnych uszkodzeń. Inwestycja dotyczy również zastąpienie grupowych węzłów ciepłowniczych, indywidualnymi węzłami, które są bardziej efektywne energetycznie.
Poza modernizacją infrastruktury sieciowej trwają również przygotowania urządzeń wytwórczych w elektrociepłowni do sezonu grzewczego.
Prace remontowe w elektrociepłowni i modernizacyjne sieci ciepłowniczej wiążą się przerwami w dostawie ciepłej wody. W tym roku remonty w elektrociepłowni zostały podzielone na dwa etapy i będą wymagały krótkotrwałego wyłączenia źródła ciepła - 15 lipca oraz w pierwszej połowie sierpnia.
15 lipca od godz. 9 do 17 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców we wschodniej i centralnej części Torunia, m.in. na osiedlach:
Na Skarpie,
Rubinkowo,
Mokre,
Jakubskie Przedmieście,
JAR,
Starówka,
Osiedle Młodych,
Chełmińskie Przedmieście,
Osiedle Tysiąclecia.
Zachodnia część miasta oraz centralna część Bydgoskiego Przedmieścia nie są objęte przerwą. Dostawy ciepła na tych obszarach będą realizowane bez zmian.
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