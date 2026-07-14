Mała Zosia, która wypadła z okna włocławskiego wieżowca, wychodzi ze szpitala!

2026-07-14, 17:02  Marek Ledwosiński/DW
Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy/fot. Przemysław Jahr, domena publiczna (Wikipedia)

Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy/fot. Przemysław Jahr, domena publiczna (Wikipedia)

Lekarze ze szpitala Jurasza są dobrej myśli, jeśli chodzi o powrót Zosi do pełnego zdrowia.

- Stan naszej pacjentki znacznie się poprawił w ostatnich tygodniach, lekarze są bardzo dobrej myśli, jeśli chodzi o jej powrót do zdrowia. We wtorek (14 lipca) dziewczynka ma zostać wypisana - przekazała Polskiemu Radiu PiK Marta Laska, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy.

Do domu zabiera ją babcia.

Śledztwo wykazało, że tuż przed wypadkiem z mieszkania wyszła babcia dziewczynki, pozostawiła ją pod opieką matki.

- Kwestia odpowiedzialności babci dziewczynki będzie oceniana dopiero po zebraniu całości materiału dowodowego - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku, Małgorzata Kręcicka. - Kluczowe będą ustalenia i materiał, który został zebrany przez sąd rodzinny. Niewykluczone, że babcia będzie również ponosiła odpowiedzialność, ale na tym etapie postępowania nie możemy tego stwierdzić - dodaje.

Przypomnijmy: w chwili wypadku sprzed półtora miesiąca w mieszkaniu obecna była matka Zosi. 5-latka wypadła z okna na 11. piętrze. Śmigłowcem przetransportowano ją do szpitala. Kobieta była kompletnie pijana i pod wpływem narkotyków. Prokuratura postawiła jej zarzut narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, a także zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu córki.

Mówi Marta Laska

Mówi Małgorzata Kręcicka

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