Część mieszkańców wraca do uszkodzonej kamienicy w Bydgoszczy

2026-07-14, 17:55 Bartosz Nawrocki/DW

Uszkodzona ściany kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy/Fot. Jarosław Wieprzycki

Ulica Sienkiewicza zostanie czyściwo otwarta dla ruchu, a ewakuowani tuż po osunięciu ściany mieszkańcy zaczęli już do mieszkań i pozostawionych tam rzeczy.

- Mieszkańcy części kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 mogą wrócić do swoich mieszkań - poinformowała Polskie Radio PiK Magdalena Mikołajska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. Pozostała część nadal jest wyłączona z użytkowania.



W czwartek (16 lipca) wznowiony zostanie ruch dla samochodów osobowych oraz jednośladów drogą prowadzoną przy kamienicy, której ściana osunęła się. Wciąż jednak nie mogą tamtędy jeździć ciężarówki i autobusy.

Jak ustaliliśmy, ekspertyza kamienicy zostanie przeprowadzona w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy: 9 lipca podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy. Na miejscu były prowadzone roboty ziemne związane z naprawą instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ze względu na ryzyko zawalenia, mieszkańców ewakuowano. W sumie było to 9 osób. Pozostałych lokatorów nie było wtedy w domach.