Wandale unieruchomili tężnię w Myślęcinku na dwa miesiące. „To jest po prostu skandal!”

2026-07-14, 19:50 Maciej Wilkowski/DW

Tężnia w bydgoskim Myślęcinku znów działa/ Fot. UM Bydgoszcz, archiwum

Tężnia solankowa w bydgoskim Myślęcinku ponownie działa! Ponad dwa miesiące temu nieznani sprawcy zniszczyli skrzynkę energetyczną, co spowodowało, że po konstrukcji nie spływała solanka.

Gdy tężnia nie działała, zgłaszali się do nas poirytowani Słuchacze, którzy czekali na naprawę urządzenia.



- Jest szczyt sezonu, ludzie przychodzą, a to nie działa, cały czas nie działa. Jak długo jeszcze?! I kto za to odpowiada? Poszły na to pieniądze z budżetu obywatelskiego. To jest po prostu skandal. A miejsce jest świetne, mamy mały Ciechocinek na Różopolu w Myślęcinku. Dla ludzi starszych to azyl - mówił jeden z naszych Słuchaczy.



Mamy dobre informacje. Tężnia w Myślęcinku od wtorku (14 lipca) ponownie działa.



- Awaria została usunięta, a przypomnę, że powstała na skutek wandalizmu - mówi Polskiemu Radiu PiK zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. - Wymienione zostały niektóre elementy rozdzielnicy. Tuż po stwierdzeniu awarii zgłosiliśmy sprawę wykonawcy, żeby nie stracić gwarancji na tężnię. Niestety, odwlekał termin naprawy i podjęliśmy decyzję o wykonaniu zastępczym. Uzgodniliśmy z wykonawcą, że nie utracimy gwarancji. On nie był w stanie wysłać ekipy elektryków, która miałaby naprawić tę rozdzielnicę - dodaje.



Działają też pozostałe bydgoskie tężnie, które powstały w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Są na:



ul. Hallera,

ul. Wielorybiej,

ul. Modrakowej,

ul. Targowisko,

skwerze Bukolta.

Więcej w relacji Macieja Wilkowskiego - poniżej.