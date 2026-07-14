Jest podejrzany o udostępnianie pornografii. Były szef kujawsko-pomorskiego NFZ na wolności

Region
Mała Zosia, która wypadła z okna włocławskiego wieżowca, wychodzi ze szpitala!Marek Ledwosiński/DW 2026-07-14, 17:02
Lekarze ze szpitala Jurasza są dobrej myśli, jeśli chodzi o powrót Zosi do pełnego zdrowia. Czytaj dalej »
Kierowca kampera zjechał z autostrady i wpadł w pole kukurydzy pod WłocławkiemMarek Ledwosiński/DW 2026-07-14, 16:04
Na pasie autostrady A1 w kierunku Gdańska kamper, wjeżdżając do Miejsca Obsługi Podróżnych, zjechał z jezdni i wpadł w pole. Czytaj dalej »
Trzy osoby mają odpowiedzieć za porwanie mężczyzny w Grudziądzu. Jest akt oskarżeniaMichał Zaręba/DW 2026-07-14, 15:46
Zdaniem śledczych pokrzywdzonego uprowadzili dwaj mężczyźni, a namawiała ich do tego kobieta. Czytaj dalej »
W Topólce nie zatrzymał się przy znaku „STOP". W policyjnej bazie był poszukiwany do odbycia karyMarcin Kupczyk/JW 2026-07-14, 15:00
Zaczęło się na drodze, a skończyło w zakładzie karnym. Taki finał miała kontrola drogowa przeprowadzona przez policjantów z Topólki. Czytaj dalej »
Kierowca zatrzymany po śmiertelnym wypadku w Toruniu usłyszał zarzutMichał Zaręba/BN/DW 2026-07-14, 14:30
Kierowca samochodu, który w sobotę (11 lipca) uderzył w drzewo na ulicy Poznańskiej w Toruniu, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym… Czytaj dalej »
Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Motocyklista jest rannyDW 2026-07-14, 14:12
Na A1 w okolicach miejscowości Sztynwag przewrócił się motocyklista. Czytaj dalej »
Tragiczna śmierć w słowackich Tatrach. Toruńscy strażacy i przyjaciele z Klubu Wysokogórskiego żegnają swojego kolegęJW 2026-07-14, 12:57
Komenda Miejska PSP w Toruniu w żałobie. Asp. sztab. Przemysław Zdrojkowski zginął podczas górskiej wyprawy w słowackich Tatrach. 40-latka żegnają także… Czytaj dalej »
Autostrada A1 z trzecim pasem ruchu w regionie? Jest wniosek drogowców o wydanie decyzji środowiskowejJW 2026-07-14, 12:30
Czy powstanie trzeci pas ruchu na autostradzie A1 w regionie? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o decyzję środowiską w tej … Czytaj dalej »
Pękła szyna w centrum Bydgoszczy. Tramwaje kursowały zmienionymi trasami [AKTUALIZACJA]JW 2026-07-14, 11:51
Z kolejnymi utrudnieniami mierzyli się pasażerowie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Wcześniej z powodu pękniętej szyny na ul. Mostowej, tramwaje zmieniły… Czytaj dalej »
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