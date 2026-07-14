Jest podejrzany o udostępnianie pornografii. Były szef kujawsko-pomorskiego NFZ na wolności

2026-07-14, 14:00 Monika Siwak/JW

Były szef NFZ w Kujawsko-Pomorskiem Tomasz P. wyszedł na wolność /fot. KWP w Bydgoszczy

Tomasz P., podejrzany o rozpowszechnianie pornografii z udziałem dzieci i zwierząt, wyszedł na wolność - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Udostępniał pornografię





Mężczyzna wnioskował o uchylenie aresztu z powodu choroby. Sąd zamienił mu tymczasowe pozbawienie wolności na dozór policyjny, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i kontaktu z poszkodowanymi.





Przypomnijmy, do policjantów w Kijowie zgłosili się rodzice dwóch 11-letnich dziewczynek którym dorosły, za pośrednictwem portalu społecznościowego, prezentował pornografię z udziałem dzieci i zwierząt. Dowody wskazywały na 57-letniego mieszkańca powiatu bydgoskiego.





- Prokuratura Generalna Ukrainy za pośrednictwem Europolu poinformowała o sprawie Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, skąd dalej informacje trafiły do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W sprawie wszczęte zostało śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy - informowali w październiku ub. r. kujawsko-pomorscy policjanci.





Przeszukali mieszkanie





Zarówno mundurowi, jak i prokurator z regionu potwierdzili wstępne ustalenia na temat Tomasza P. W Sicienku, podczas przeszukiwania mieszkania mężczyzny, zabezpieczono siedem telefonów komórkowych, trzy laptopy oraz 10 nośników pamięci. Na nich znajdowały się materiały pornograficzne. Niektóre z nich próbowano nieudolnie usunąć.





Wówczas 57-latkowi postawiono sześć zarzutów, w maju je uzupełniono. Śledztwo prowadzi bydgoska prokuratura.