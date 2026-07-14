Tragiczna śmierć w słowackich Tatrach. Toruńscy strażacy i przyjaciele z Klubu Wysokogórskiego żegnają swojego kolegę

2026-07-14, 12:57 JW

Strażacy z KM PSP w Toruniu żegnają strażaka, który zginął w słowakich Tatrach /fot. HZS, KM PSP Toruń

Komenda Miejska PSP w Toruniu w żałobie. Asp. sztab. Przemysław Zdrojkowski zginął podczas górskiej wyprawy w słowackich Tatrach. 40-latka żegnają także koleżanki i koledzy z toruńskiego Klubu Wysokogórskiego.

- Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi – strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu - asp. sztab. Przemysława Zdrojkowskiego, który zginął podczas górskiej wyprawy w słowackich Tatrach. Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim, których dotknęła ta strata, składamy najszczersze wyrazy współczucia - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.





Tragicznie zmarłego 40-latka żegnają też koleżanki i koledzy z Klubu Wysokogórskiego w Toruniu.





- Przemek ukończył klubowy kurs wspinaczki skalnej i od tamtej pory aktywnie uczestniczył w życiu naszego Klubu. Regularnie brał udział w wyjazdach w Tatry, zarówno letnich, jak i zimowych. Zapamiętamy Go jako człowieka niezwykle serdecznego, życzliwego, pełnego optymizmu i uśmiechniętego. Był osobą, na którą zawsze można było liczyć, nigdy nie odmawiał wsparcia, gdy było komuś potrzebne . Na co dzień pełnił służbę jako strażak Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, niosąc pomoc i dbając o bezpieczeństwo innych. Taki pozostanie w naszej pamięci, oddany, odważny i pełen dobra . Rodzinie, Gosi, bliskim, przyjaciołom oraz wszystkim, których dotknęła ta tragiczna strata, składamy najszczersze wyrazy współczucia. Przemku, pozostaniesz z nami na zawsze. Cześć Twojej pamięci - czytamy na profilu Klubu Wysokogórskiego w Toruniu.







