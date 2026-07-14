Pękła szyna w centrum Bydgoszczy. Tramwaje kursują zmienionymi trasami

2026-07-14, 11:51  JW
Na ul. Mostowej pękła szyna tramwajowa /fot. ITS Bydgoszcz

Na ul. Mostowej pękła szyna tramwajowa /fot. ITS Bydgoszcz

Kolejne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Z powodu pękniętej szyny na ul. Mostowej, tramwaje zmieniły swoje trasy.

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów w Bydgoszczy. Z powodu pękniętej szyny na wysokości ul. Mostowej (niedaleko Placu Teatralnego) linie 3, 5, 8 i 9 kursują na trasie Wilczak - Rycerska. Linie 8 i 9 z Kapuścisk i Glinek do Bielaw. Natomiast tramwajowa „trójka" i „piątka" kursują na trasie Fordon - Wyżyny.

Na miejscu pracującą technicy, którzy naprawiają uszkodzony fragment.

To już kolejne utrudnienia dla pasażerów. Rano na skrzyżowaniu ulic Nakielskiej i Stawowej tramwaj linii nr 3 potrącił kobietę. Trafiła do szpitala.

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