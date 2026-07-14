Autostrada A1 z trzecim pasem ruchu w regionie? Jest wniosek drogowców o wydanie decyzji środowiskowej

2026-07-14, 12:30  JW
W regionie GDDKiA chce rozbudować Autostradę A1 o trzeci pas /fot. GDDKiA

W regionie GDDKiA chce rozbudować Autostradę A1 o trzeci pas /fot. GDDKiA

Czy powstanie trzeci pas ruchu na autostradzie A1 w regionie? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o decyzję środowiską w tej sprawie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie rozbudowy Autostrady A1 o trzeci pas ruchu. Droga miałaby być poszerzona na 35-kilometrowym odcinku Toruń Południe - Włocławek Północ.

Powodem prognozowane rosnące natężenie ruchu na budowanej drodze ekspresowej S10. W planach także rozbudowa Miejsc Obsługi Podróżnych i postawienie więcej ekranów akustycznych. Ponadto pojawią się nowe miejsca ładowania pojazdów elektrycznych, nowe budynki sanitarne oraz mała architektura (m.in. ławki, zadaszenia, place zabaw). Projekt przewiduje też likwidację punktu poboru opłat na węźle Ciechocinek.

- Rozbudujemy system odwodnienia, zmodernizujemy bariery ochronne, przebudujemy oświetlenie drogowe, wdrażając odnawialne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo zlikwidujemy Stację Poboru Opłat (SPO) na węźle Ciechocinek oraz dostosujemy infrastrukturę drogową i obiekty inżynierskie do przyszłych potrzeb ruchowych i wymagań bezpieczeństwa - informuje GDDKiA.

Zdaniem drogowców dodatkowym pasem pojedziemy między 2031 a 2032 rokiem. Koszt wykonania dokumentacji wynosi niemal 3 mln złotych.

W regionie GDDKiA chce rozbudować Autostradę A1 o trzeci pas /fot. GDDKiA W regionie GDDKiA chce rozbudować Autostradę A1 o trzeci pas /fot. GDDKiA W regionie GDDKiA chce rozbudować Autostradę A1 o trzeci pas /fot. GDDKiA

Region

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