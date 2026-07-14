Mineralna ścieżka na Glinkach gotowa. Za kilka dni rusza Bydgoski Budżet Obywatelski

W ramach BBO powstała nowa ścieżka mineralna /fot. UMB
Kolejny pomysł mieszkańców Bydgoszczy został zrealizowany w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem na osiedlu Glinki- Rupienica na obrzeżach Polany powstała mineralna ścieżka.
Łatwo przepuszczająca wodę alejka jest wykonana z naturalnego kruszywa. Wkrótce będzie można wypowiedzieć się w sprawie kolejnych zgłoszonych projektów. Będą kolejne inwestycje
W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego powstają nie tylko miejsca rekreacji,ulice, chodniki czy place zabaw, ale finansowane są także wydarzenia, np wodne koncerty nad Kanałem Bydgoskim - kilka dni temu na skwerze przy Staroszkolnej można było usłyszeć jazzowe klasyki w wykonaniu Ady Ropeli i Kacpra Kasprzaka. Za pieniądze z BBO odbywają się także m.in. Oponeo Wakacje z Chemikiem, podczas których dzieci za darmo trenują piłkę nożną.
W każdej edycji sportowych zajęć na boisku przy ulicy Glinki 79 bierze udział ponad 500 uczestników w wieku do 12 lat - chłopcy i dziewczynki mogą brać w nich udział bez względu na poziom swoich umiejętności czy przynależności klubowej. Lipcowe treningi prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów zakończą się festynem.
Miasto czeka na uwagi
Pomysły do kolejnej 15 edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego można było zgłaszać do końca czerwca. Zgłoszono 499 pomysłów ! Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na ich temat podczas weryfikacji obywatelskiej, która potrwa od 17 lipca do 17 września.
Swoje uwagi do tegorocznych pomysłów będzie można zgłaszać za pośrednictwem profilu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego lub strony www.bydgoszcz.pl
Które z projektów osiedlowych, ponadosiedlowych i społecznych zostaną ostatecznie zrealizowane - mieszkańcy zdecydują w internetowym głosowaniu w listopadzie. Miasto przekazuje na nie 16 milionów złotych.
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