Żegnają tancerza i solistę Henryka Kańciaka. Bydgoska Opera Nova w żałobie

2026-07-14, 10:40 JW

Nie żyje artysta Henryk Kańciak /fot. Opera Nova w Bydgoszczy

- Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Henryka Kańciaka - znakomitego artysty tancerza, solisty bydgoskiej sceny baletowej, który przez wiele lat był związany z naszym teatrem operowym - informuje Opera Nova w Bydgoszczy.

Smutna wiadomość



Henryk Kańciak przez wiele lat był częścią grona artystów, którzy na stałe zapisali się w historii bydgoskiego teatru. Już od lat 50., w czasach Studia Operowego, stawiał pierwsze kroki na scenie. Nieprzerwanie był związany z Operą Nova w Bydgoszczy. Był znakomitym tancerzem i solistą bydgoskiej opery baletowej.





- Henryk Kańciak kreował wyraziste role w spektaklach baletowych, operowych i operetkowych. Wcielał się m.in. w Rotharta w „Jeziorze łabędzim" (1972), Twardowskiego, a także Wierzyciela, Cygana, Dworzanina i Diabła w balecie „Pan Twardowski" Ludomira Różyckiego (1966), był również Panem Capulettim w „Romeo i Julii" Sergiusza Prokofiewa (1962). W „Don Kichocie" (1996) wystąpił w roli tytułowej, natomiast w „Śpiącej królewnie" (2005) zagrał Króla Florestana. W postać Karenina wcielił się podczas bydgoskiej premiery baletu „Anna Karenina" wg inscenizacji i choreografii Krystyny Gruszkówny (1979), występował także w operze „Kniaź Igor" (1975), operetce „Wesoła wdówka" (1966) czy musicalu „Promises, Promises" (1999) - wspominają artyści Opery Nova.



