Żegnają tancerza i solistę Henryka Kańciaka. Bydgoska Opera Nova w żałobie

Nie żyje artysta Henryk Kańciak /fot. Opera Nova w Bydgoszczy
- Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Henryka Kańciaka - znakomitego artysty tancerza, solisty bydgoskiej sceny baletowej, który przez wiele lat był związany z naszym teatrem operowym - informuje Opera Nova w Bydgoszczy.
Smutna wiadomość
Henryk Kańciak przez wiele lat był częścią grona artystów, którzy na stałe zapisali się w historii bydgoskiego teatru. Już od lat 50., w czasach Studia Operowego, stawiał pierwsze kroki na scenie. Nieprzerwanie był związany z Operą Nova w Bydgoszczy. Był znakomitym tancerzem i solistą bydgoskiej opery baletowej.
- Henryk Kańciak kreował wyraziste role w spektaklach baletowych, operowych i operetkowych. Wcielał się m.in. w Rotharta w „Jeziorze łabędzim" (1972), Twardowskiego, a także Wierzyciela, Cygana, Dworzanina i Diabła w balecie „Pan Twardowski" Ludomira Różyckiego (1966), był również Panem Capulettim w „Romeo i Julii" Sergiusza Prokofiewa (1962). W „Don Kichocie" (1996) wystąpił w roli tytułowej, natomiast w „Śpiącej królewnie" (2005) zagrał Króla Florestana. W postać Karenina wcielił się podczas bydgoskiej premiery baletu „Anna Karenina" wg inscenizacji i choreografii Krystyny Gruszkówny (1979), występował także w operze „Kniaź Igor" (1975), operetce „Wesoła wdówka" (1966) czy musicalu „Promises, Promises" (1999) - wspominają artyści Opery Nova.
Zasłużony artysta
Został wyróżniony Dyplomem Honorowym „Dziennika Wieczornego – Bydgoszcz” za rolę Klaudiusza Frollo w baletowym spektaklu „Dzwonnik z Notre Dame".
W 2011 roku asystował w reżyserii Maciejowi Prussowi przy bydgoskiej inscenizacji opery „Cyganeria Giacoma Pucciniego". W 1991 r. dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy stworzył choreografię do spektaklu „Moralność pani Dulskiej".
- Przez kilkadziesiąt lat pełnił również w naszym teatrze niezwykle ważną funkcję opiekuna statystów, dzieląc się swoim doświadczeniem, wiedzą i życzliwością z kolejnymi pokoleniami - dodają artyści.
Henryka Kańciak miał 88 lat. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 15 lipca w Kościele Świętego Krzyża w Bydgoszczy. Artysta spocznie na cmentarzu Nowofarnym.
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