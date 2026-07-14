Tramwaj potrącił kobietę na Nakielskiej w Bydgoszczy. Ranna trafiła do szpitala

2026-07-14, 08:24  JW
Tramwaj potrącił kobietę na bydgoskim Wilczaku /fot. ilustracyjne

Tramwaj potrącił kobietę na bydgoskim Wilczaku /fot. ilustracyjne

Ranna kobieta trafiła do szpitalu po potrąceniu przez tramwaj na osiedlu Wilczak w Bydgoszczy.

Na skrzyżowaniu Nakielskiej i Stawowej w Bydgoszczy tramwaj linii nr 3, w kierunku Wilczaka, potrącił kobietę. Jak informują strażacy, na szczęście nie znalazła się pod kołami pojazdu. Ranna z urazem łokcia trafiła do szpitala.

Tramwaje tymczasowo były kierowane są do pętli przy ul. Rycerskiej. Drogowcy poinformowali, że ruch został przywrócony.

Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

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