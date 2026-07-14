Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to prawdziwa podróż w czasie [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

Olenderski Park Etnograficzny poleca się na wakacyjne podróże po regionie /fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek
W czasie naszych wakacyjnych podróży docieramy do Olenderskiego Parku Etnograficznego pod Toruniem w Wielkiej Nieszawce. W przeszłości znajdowała się tam Osada Olendrów, która pozostawiła po sobie ślad.
Park z historią
We wtorkowym Wakacyjnym przewodniku po regionie zawitaliśmy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawki pod Toruniem. W przeszłości, na jego terenie znajdowała się Osada Olendrów. O tym, że kiedyś mieszkali tu Olędrzy, świadczy cmentarz położony na wzniesieniu parku.
- Trzeba chronić cmentarz przed dalszą dewastacją, zniszczeniem. W tym miejscu powstał skansen opowiadający historię tych ludzi, którzy przybywali tutaj już od połowy 16 wieku. Zakładali świetnie prosperujące gospodarstwa, pracowali na to, aby przekształcić tereny zalewowe w przepiękne, można powiedzieć, ogrody, bo te ich pola połączone z zagrodami przypominały właśnie gigantyczne ogrody i sady - mówi Joanna Sójka, przewodniczka.
Pracownicy parku dbają o każdy detal skansenu. Odtwarzana jest nie tylko zagroda, ale także sad.
- Staramy się w skansenie pokazać, jak takie zagrody Olendrów, łącznie z polami uprawnymi, sadami, ogrodami mogły wyglądać w przestrzeni. Nie bez powodu skansen jest ulokowany w pobliżu Strugi Nieszawskiej. Teren skansenu podzielony jest rowami melioracyjnymi, żeby też zaznaczyć, że to Olendrzy takie rowy odwadniające na tych terenach kopali. Te rowy są obsadzone też wierzbami nieprzypadkowo. Dokładnie tak nam się kojarzy wierzba z takim typowym polskim drzewem, pod którym Chopin wygrywał swoje słynne Mazurki. A tak naprawdę wierzby zostały przywiezione tutaj na te tereny nadwiślańskie przez Olendrów właśnie i przez nich były sadzone wzdłuż rowów melioracyjnych, ale też przy drogach, na granicach pól - wskazuje Joanna Sójka.
Zagroda z pomysłem
Odwiedzając skansen warto zajrzeć do zagrody liniowej, która została przeniesiona do parku z miejscowości Niedźwiedź, niedaleko Świecia. Dużo przestrzeni z konkretnym, zaplanowanym podziałem. Jest część mieszkalna, inwentarska i stodoła.
- Miało to znaczenie w okresie powodzi, kiedy podwórza były zalane i gospodarze nie musieli brodzić w wodzie, żeby przejść do obory, nakarmić zwierzęta, wydoić krowy, tylko otwierali drzwi, przechodzili do kolejnej części oraz później do stodoły - opowiada przewodniczka.
O ciekawostkach i historii Olenderskiego Parku Narodowego można posłuchać poniżej.
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