Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to prawdziwa podróż w czasie [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-07-14, 09:20 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/JW

Olenderski Park Etnograficzny poleca się na wakacyjne podróże po regionie /fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

W czasie naszych wakacyjnych podróży docieramy do Olenderskiego Parku Etnograficznego pod Toruniem w Wielkiej Nieszawce. W przeszłości znajdowała się tam Osada Olendrów, która pozostawiła po sobie ślad.

Park z historią





We wtorkowym Wakacyjnym przewodniku po regionie zawitaliśmy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawki pod Toruniem. W przeszłości, na jego terenie znajdowała się Osada Olendrów. O tym, że kiedyś mieszkali tu Olędrzy, świadczy cmentarz położony na wzniesieniu parku.

- Staramy się w skansenie pokazać, jak takie zagrody Olendrów, łącznie z polami uprawnymi, sadami, ogrodami mogły wyglądać w przestrzeni. Nie bez powodu skansen jest ulokowany w pobliżu Strugi Nieszawskiej. Teren skansenu podzielony jest rowami melioracyjnymi, żeby też zaznaczyć, że to Olendrzy takie rowy odwadniające na tych terenach kopali. Te rowy są obsadzone też wierzbami nieprzypadkowo. Dokładnie tak nam się kojarzy wierzba z takim typowym polskim drzewem, pod którym Chopin wygrywał swoje słynne Mazurki. A tak naprawdę wierzby zostały przywiezione tutaj na te tereny nadwiślańskie przez Olendrów właśnie i przez nich były sadzone wzdłuż rowów melioracyjnych, ale też przy drogach, na granicach pól - wskazuje Joanna Sójka.







Zagroda z pomysłem



