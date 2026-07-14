Wszyscy mogą współtworzyć teledysk na cześć psów, których już z nami nie ma

2026-07-14, 07:07  Monika Siwak/BN
Od prawej: Filip Hoppe i Wiktor Kardasiński z zespołu Óbik i pies Filipa ‐ Gaja/fot. materiały prywatne

Od prawej: Filip Hoppe i Wiktor Kardasiński z zespołu Óbik i pies Filipa ‐ Gaja/fot. materiały prywatne

Teledysk wspominający zwierzęcych przyjaciół, którzy są już po drugiej stronie „tęczowego mostu" chce zrealizować zespół Óbik z Sępólna Krajeńskiego. Współautorami mają być Państwo - wystarczy przesłać zdjęcie swojego dawnego pupila.

Przy okazji można wesprzeć finansowo fundację „Psie Nadzieje” z Sępólna Krajeńskiego, która zajmuje się opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Piosenka już jest - nagrał ją po śmierci swojego psa wokalista grupy Óbik Filip Hoppe. - Akcja, którą organizujemy jest kierowana do wszystkich, którzy chcą wspomnieć swoje dawne zwierzęta, zrobić dla nich wyjątkową pamiątkę, która już będzie na zawsze dostępna w sieci - mówi. - Najważniejsze, żeby wspomóc finansowo fundację - dodaje.

Filip Hoppe nie był przygotowany na odejście swojego pupila o imieniu Gaja. - Był to pies porzucony, znaleziony w lesie. Przeżył z nami jakieś 6-7 lat - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK wokalista grupy Óbik.


Więcej w materiale Moniki Siwak poniżej.

Mówi wokalista grupy Óbik Filip Hoppe

Sępólno Krajeńskie

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