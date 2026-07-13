Ludzie wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań przy ul. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy

2026-07-13, 19:19 Jarosław Wieprzycki/BN

Stan kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 (13 lipca 2026)/fot. Jarosław Wieprzycki

Kiedy do swoich mieszkań wrócą lokatorzy kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy? Po poniedziałkowej kontroli na razie budynek pozostanie zamknięty.

Jak przekazała Polskiemu Radiu PiK Magdalena Mikołajska, Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy, trwają roboty wzmacniające ścianę, która uległa awarii w wyniku prowadzonych robót ziemnych. We wtorek przeprowadzona zostanie kolejna kontrola. - W związku z tym obiekt pozostaje wyłączony z użytkowania. Geodeta prowadzi pomiary, które udowodniły, że jest konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień - dodaje Magdalena Mikołajska.



O swoje bezpieczeństwo martwią się mieszkańcy pobliskich kamienic. - Włożenie czterech wykałaczek po stronie ulicy i dwóch w bramie nie rozwiązuje problemu - mówi jedna z mieszkanek. - Tak źle to nie wygląda - uważa z kolei inny lokator.



Przypomnijmy: tydzień temu podczas robót ziemnych osunął się fragment ściany kamienicy. Mieszkańców ewakuowano. Nadal zamknięty jest fragment ul. Sienkiewicza.