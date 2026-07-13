Ludzie wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań przy ul. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy

2026-07-13, 19:19  Jarosław Wieprzycki/BN
Stan kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 (13 lipca 2026)/fot. Jarosław Wieprzycki

Stan kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 (13 lipca 2026)/fot. Jarosław Wieprzycki

Kiedy do swoich mieszkań wrócą lokatorzy kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy? Po poniedziałkowej kontroli na razie budynek pozostanie zamknięty.

Jak przekazała Polskiemu Radiu PiK Magdalena Mikołajska, Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy, trwają roboty wzmacniające ścianę, która uległa awarii w wyniku prowadzonych robót ziemnych. We wtorek przeprowadzona zostanie kolejna kontrola. - W związku z tym obiekt pozostaje wyłączony z użytkowania. Geodeta prowadzi pomiary, które udowodniły, że jest konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień - dodaje Magdalena Mikołajska.

O swoje bezpieczeństwo martwią się mieszkańcy pobliskich kamienic. - Włożenie czterech wykałaczek po stronie ulicy i dwóch w bramie nie rozwiązuje problemu - mówi jedna z mieszkanek. - Tak źle to nie wygląda - uważa z kolei inny lokator.

Przypomnijmy: tydzień temu podczas robót ziemnych osunął się fragment ściany kamienicy. Mieszkańców ewakuowano. Nadal zamknięty jest fragment ul. Sienkiewicza.

Mówi Magdalena Mikołajska, Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy

Mówią mieszkańcy kamienicy przy ul. Sienkiewicza

Bydgoszcz
Stan kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 (13 lipca 2026)/fot. Jarosław Wieprzycki Stan kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 (13 lipca 2026)/fot. Jarosław Wieprzycki Stan kamienicy przy ul. Sienkiewicza 31 (13 lipca 2026)/fot. nadesłane

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