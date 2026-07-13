Ludzkie szczątki odkryto w centrum Pakości. Sensacyjne odkrycie podczas prac instalatorskich [zdjęcia]

2026-07-13, 18:26 Marcin Glapiak/BN

Ludzkie szczątki odkryto w centrum Pakości/fot. nadesłane

Sensacyjne odkrycie w Pakości. Podczas prac instalatorskich na ul. Barcińskiej, w sąsiedztwie pakoskiego ratusza odkryto wiele szczątków ludzkich.

Na miejsce przybyła policja, prokurator oraz archeolodzy z Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Skąd pochodzą szczątki? - To ślad dawnego cmentarza, który funkcjonował od średniowiecza po czasy nowożytne wokół najstarszego kościoła Świętego Jakuba, dzisiaj już nieistniejącego w Pakości - mówi dyrektor muzeum w Inowrocławiu archeolog Marcin Woźniak.



Zdaniem burmistrza Pakości Michała Siembaba chodzi jednak o dawny kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. - Dawniej przy nim znajdował się cmentarz, który funkcjonował do połowy XIX wieku - dodaje.



Co ciekawe, szczątki już raz były odkryte podczas prac kanalizacyjnych w latach 70. ubiegłego stulecia. - Nikt wówczas nie poinformował archeologów i władz o zaistniałej sytuacji, bez żadnego szacunku zostały wrzucone z powrotem do wykopu obok studzienki kanalizacyjnej - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK archeolog Marcin Woźniak. - Upchane zostały te większe ludzkie kości, takie jak kości kończyn, czaszki i miednicy - dodaje.



Odkryte szczątki zostały zabezpieczone. W porozumieniu z władzami Pakości zostaną złożone na miejscowym cmentarzu. Prace archeologiczne będą w Pakości prowadzone jeszcze we wtorek. Prokurator odstąpił od dalszych działań.