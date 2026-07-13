Politechnika otworzyła drzwi dla przyszłych studentów. Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo [zdjęcia]

2026-07-13, 17:43  Natasza Trzebuchowska/BN
Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner

Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner

Przyszli studenci mogli w poniedziałek poznać Politechnikę Bydgoską od podszewki. Na kierunku wzornictwo odbył się dzień otwarty. Były pytania o prace semestralne, przedmioty i pracownie.

Natasza Trzebuchowska oraz Izabela Langner zawitały do pracowni obróbki drewna. Są tam różne rodzaje pił czy szlifierki do obróbki tego surowca. Nasze reporterki były również w pracowni ceramiki, gdzie pracuje się z porcelaną, masą olejną czy formami gipsowymi.

- Wybrałam wzornictwo dlatego, że pozwala mi trochę się pouczyć tych mebli i mody - usłyszała nasza reporterka na fordońskim kampusie.

Przed kandydatami jeszcze egzamin praktyczny. Wyniki rekrutacji przyszli studenci wzornictwa poznają 27 lipca.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner

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