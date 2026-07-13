2026-07-13, 20:11 Marcin Glapiak/BN

Mieszkańcy nie chcą budowy pięciopiętrowego budynku przy kinie na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu/fot. Pixabay/ilustracyjna

Mieszkańcy części osiedla Rąbin w Inowrocławiu sprzeciwiają się budowie bloku przy tamtejszym kinie. Inwestor chce w tym miejscu postawić pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny. W tej sprawie złożył już stosowny wniosek.

- Ten teren od wielu lat kojarzy się mieszkańcom z terenami rekreacyjnymi, zielonymi - mówi adwokat Joanna Wawrzyniak, reprezentująca stronę mieszkańców. - Odpoczywają tam osoby starsze i młodsze, dzieci się tam bawią. Ten teren jest również wykorzystywany często pod organizację imprez przez miasto - dodaje.



W sprawie interweniował radny Bartłomiej Stanisz, który zorganizował nawet spotkania z mieszkańcami. - Spotkania przebiegały bardzo dobrze, mieszkańcy mają poważne obawy i większość z nich sprzeciwia się tej inwestycji - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK. - Finał tej sprawy będzie na zbliżającej się sesji. Na pewno będę zabiegał o rzetelną analizę wszystkich uwag mieszkańców - dodaje radny.



Próbowaliśmy skontaktować się z inwestorem - bez skutku. Decyzję w sprawie budowy bloku przy inowrocławskim kinie radni podejmą 27 lipca na sesji Rady Miasta.