Mieszkańcy nie chcą budowy pięciopiętrowego budynku przy kinie na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu

2026-07-13, 20:11  Marcin Glapiak/BN
Mieszkańcy nie chcą budowy pięciopiętrowego budynku przy kinie na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu/fot. Pixabay/ilustracyjna

Mieszkańcy nie chcą budowy pięciopiętrowego budynku przy kinie na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu/fot. Pixabay/ilustracyjna

Mieszkańcy części osiedla Rąbin w Inowrocławiu sprzeciwiają się budowie bloku przy tamtejszym kinie. Inwestor chce w tym miejscu postawić pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny. W tej sprawie złożył już stosowny wniosek.

- Ten teren od wielu lat kojarzy się mieszkańcom z terenami rekreacyjnymi, zielonymi - mówi adwokat Joanna Wawrzyniak, reprezentująca stronę mieszkańców. - Odpoczywają tam osoby starsze i młodsze, dzieci się tam bawią. Ten teren jest również wykorzystywany często pod organizację imprez przez miasto - dodaje.

W sprawie interweniował radny Bartłomiej Stanisz, który zorganizował nawet spotkania z mieszkańcami. - Spotkania przebiegały bardzo dobrze, mieszkańcy mają poważne obawy i większość z nich sprzeciwia się tej inwestycji - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK. - Finał tej sprawy będzie na zbliżającej się sesji. Na pewno będę zabiegał o rzetelną analizę wszystkich uwag mieszkańców - dodaje radny.

Próbowaliśmy skontaktować się z inwestorem - bez skutku. Decyzję w sprawie budowy bloku przy inowrocławskim kinie radni podejmą 27 lipca na sesji Rady Miasta.

Mówi adwokat Joanna Wawrzyniak, reprezentująca stronę mieszkańców

Mówi inowrocławski radny Bartłomiej Stanisz

Inowrocław

Region

Ludzie wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań przy ul. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy

Ludzie wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań przy ul. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy

2026-07-13, 19:19
Ludzkie szczątki odkryto w centrum Pakości. Sensacyjne odkrycie podczas prac instalatorskich [zdjęcia]

Ludzkie szczątki odkryto w centrum Pakości. Sensacyjne odkrycie podczas prac instalatorskich [zdjęcia]

2026-07-13, 18:26
Politechnika otworzyła drzwi dla przyszłych studentów. Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo [zdjęcia]

Politechnika otworzyła drzwi dla przyszłych studentów. Drzwi otwarte na kierunku wzornictwo [zdjęcia]

2026-07-13, 17:43
Nowe miasto w Kujawsko-Pomorskiem. To da wiarę ludziom, że razem możemy dużo zrobić

Nowe miasto w Kujawsko-Pomorskiem. „To da wiarę ludziom, że razem możemy dużo zrobić”

2026-07-13, 16:49
To droga powiatowa, ale ruch na niej jak na wojewódzkiej. Droga w stronę Tucholi doczeka się remontu

To droga powiatowa, ale ruch na niej jak na wojewódzkiej. Droga w stronę Tucholi doczeka się remontu

2026-07-13, 15:52
Kierowca zatrzymany po śmiertelnym wypadku w Toruniu. Policja zbada, czy nie był pod wpływem narkotyków

Kierowca zatrzymany po śmiertelnym wypadku w Toruniu. Policja zbada, czy nie był pod wpływem narkotyków

2026-07-13, 15:12
Prawie 2 kilogramy narkotyków w mieszkaniu na bydgoskim Szwederowie. 26-latka trafiła do aresztu

Prawie 2 kilogramy narkotyków w mieszkaniu na bydgoskim Szwederowie. 26-latka trafiła do aresztu

2026-07-13, 14:57
Szpital w Mogilnie dostanie finansowy zastrzyk. Radni zdecydowali o pożyczce

Szpital w Mogilnie dostanie finansowy zastrzyk. Radni zdecydowali o pożyczce

2026-07-13, 14:00
Czołowe zderzenie osobówek niedaleko Piotrkowa Kujawskiego. Kobieta trafiła do szpitala [zdjęcia]

Czołowe zderzenie osobówek niedaleko Piotrkowa Kujawskiego. Kobieta trafiła do szpitala [zdjęcia]

2026-07-13, 13:19

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę