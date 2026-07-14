Kierowca zatrzymany po śmiertelnym wypadku w Toruniu usłyszał zarzut

- Podejrzany Bartosz L. przyznał się do zarzucanego mu czynu. W wyjaśnieniach wskazał, że przysnął za kierownicą. Prokurator zdecydował o zatrzymaniu prawa jazdy podejrzanemu - relacjonuje Joanna Becińska, prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód.



Kierowca w chwili wypadku był w stanie po użyciu marihuany oraz substancji psychotropowej 4-CMC.

Wcześniej był już karany za posiadanie środków odurzających. Prokurator skierował wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-letni kierowca osobowego seata z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Autem podróżowały cztery osoby. Wypadku nie przeżyli dwaj pasażerowie w wieku 23 i 40 lat. Obaj mieszkali w powiecie toruńskim.

- Podejrzany przyznał się, że na kilka dni przed zdarzeniem zażywał marihuanę. Powiedział, że nie zażywał żadnych środków w dniu wypadku - mówi Joanna Becińska.