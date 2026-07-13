Kierowca zatrzymany po śmiertelnym wypadku w Toruniu. Policja zbada, czy nie był pod wpływem narkotyków

2026-07-13, 15:12 Michał Zaręba/BN

Kierowca zatrzymany po śmiertelnym wypadku w Toruniu/fot. KM PSP Toruń/Facebook

Kierowca samochodu, który w sobotę uderzył w drzewo na ulicy Poznańskiej w Toruniu, został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Mężczyzna był trzeźwy, jednak pobrano od niego próbki do badań, które mają wykazać czy nie znajdował się pod wpływem narkotyków - potwierdziła Polskiemu Radiu PiK Joanna Becińska, prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód.

Śledczy powołają także biegłych. Trwają przesłuchania świadków, a kolejne czynności procesowe zaplanowano na wtorek.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-letni kierowca osobowego seata z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Autem podróżowały cztery osoby. W niedzielę policjanci otrzymali ze szpitala informację o śmierci dwóch pasażerów: 23- i 40-letniego mężczyzny z powiatu toruńskiego.