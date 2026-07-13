Prawie 2 kilogramy narkotyków w mieszkaniu na bydgoskim Szwederowie. 26-latka trafiła do aresztu

2026-07-13, 14:57 BN

Prawie 2 kilogramy narkotyków w mieszkaniu na bydgoskim Szwederowie/fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej zabezpieczyli blisko 1,9 kilograma marihuany i „kryształu”. Narkotyki znaleziono w mieszkaniu 26-letniej Bydgoszczanki na Szwederowie. Kobieta została aresztowana na trzy miesiące.

Podczas interwencji funkcjonariuszy w mieszkaniu 26-latka przyznała, że posiada w mieszkaniu zabronione substancje. Część z nich dobrowolnie wydała policjantom.



Funkcjonariusze przeszukali również zajmowane przez nią pomieszczenia. Zabezpieczyli kilkanaście woreczków strunowych z suszem roślinnym oraz białą, skrystalizowaną substancją. Kobieta została zatrzymana i przewieziona do komisariatu na Szwederowie.



Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczone środki to marihuana oraz „kryształ”. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków wyniosła blisko 1,9 kilograma.



Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 26-latka usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec niej trzymiesięczny areszt tymczasowy.



Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.