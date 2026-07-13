To droga powiatowa, ale ruch na niej jak na wojewódzkiej. Droga w stronę Tucholi doczeka się remontu

2026-07-13, 15:52 Damian Klich/DW

W Urzędzie Miasta Tucholi podpisano umowę z urzędem marszałkowskim na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi od miejscowości Trzebciny w stronę Tucholi/ Fot. Damian Klich

W Urzędzie Miasta Tucholi podpisano umowę z urzędem marszałkowskim na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi od miejscowości Trzebciny w stronę Tucholi.

Wskazany odcinek trasy nr 1015C powstanie jeszcze w 2026 roku.



- Droga biegnie w miejscu, gdzie jest bardzo mało innych tras, nie ma tam żadnych dróg wojewódzkich, więc ona przenosi ruch znacznie większy niż powinna jako droga powiatowa - zauważa Andrzej Urbański, starosta tucholski. - I stąd potrzeba remontu. Trasa jest za wąska, nie ma chodników. Chcielibyśmy bardzo, aby jak najszybciej cały odcinek do Tucholi został poszerzony do 6 m i zapewniał bezpieczny transport. My, nie czekając na podpisanie umowy o dofinansowanie, robiliśmy już przetarg na podstawie wcześniejszych ustnych ustaleń, więc jesteśmy gotowi, mamy wyłonionego wykonawcę - dodaje.



Remont będzie kosztował niecałe 5 milionów złotych. Druga podpisana w tych samych okolicznościach umowa dotyczy modernizacji stanicy wodnej.



- Chodzi o rozbudowanie i zwiększenie jej funkcji o punkt ratownictwa wodnego - mówi Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - To jest miejsce powszechnie użytkowane przez mieszkańców Tucholi, bo przypomnę, że mamy wokół jeziora i częściowo przez taflę jeziora zbudowaną promenadę - dodaje.



Marszałek Piotr Całbecki odwiedził dzisiaj również Dzienny Dom Pobytu w Rudzkim Moście, gdzie wręczył podopiecznym placówki czujniki dymu i czadu zakupione przez samorząd województwa.