Czołowe zderzenie osobówek niedaleko Piotrkowa Kujawskiego. Kobieta trafiła do szpitala [zdjęcia]

2026-07-13, 13:19 Dorota Witt

Do wypadku doszło w Jerzycach. Na pomoc ruszyły cztery zastępy strażaków, policjanci i zespół karetki/ Fot. OSP KSRG Piotrków Kujawski

Do wypadku doszło w Jerzycach. Na pomoc ruszyły cztery zastępy strażaków, policjanci i zespół karetki.

Jak poinformował Polskie Radio PiK mł. ogn. Patryk Wojciechowski, rzecznik radziejowskich strażaków, doszło do czołowego zderzenia aut osobowych.



- Toyotą jechali kobieta i mężczyzna. Kierująca po zderzeniu skarżyła się na ból w klatce piersiowej, miała otarcia twarzy. Autem marki Hyundai jechała tylko kierująca. Także skarżyła się na ból w klatce piersiowej. Została zabrana do szpitala - mówi Patryk Wojciechowski.



Działania strażaków zakończyły się, nie ma już większych utrudnień dla kierowców. Szczegółowe okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.